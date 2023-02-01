«اليونايتد» يُعوض إريكسن بـ «إعارة»

لندن (أ ف ب)

استعان مانشستر يونايتد الإنجليزي بلاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر، من أجل تعويض غياب السويدي كريستيان إريكسن بسبب الإصابة، وذلك بضمه من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.

واضطر «اليونايتد» إلى إبرام الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما علم أن إريكسن سيغيب عن الملاعب حتى مايو بسبب إصابة في الكاحل.

وترك إريكسن ملعب «أولد ترافورد» على العكازات السبت الماضي، بعد احتكاك مع مهاجم ريدينج أندي كارول خلال الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا.

وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاماً ضربة لـ «اليونايتد» الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد أرسنال المتصدر في 22 يناير.

وسيحاول سابيتسر «28 عاماً» سد الفراغ الذي سيتركه إريكسن في وسط فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج، الذي عزز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بضمه مواطنه المهاجم الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة أيضاً.

وعلق سابيتسر، القائد السابق للايبزج الألماني، والذي خاض 68 مباراة دولية مع منتخب بلاده حتى الآن، على انضمامه إلى «اليونايتد» قائلاً: «في بعض الأحيان، يتوجب عليك خلال حياتك أن تتخذ قرارات سريعة ومهمة، منذ اللحظة التي سمعت بهذه الفرصة، عرفت أنها الفرصة الصحيحة بالنسبة لي».

وأضاف: «أنا لاعب تنافسي، أريد الفوز ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه لهذا الموسم، أشعر بأنني في قمة عطائي، وأنه باستطاعتي المساهمة بالكثير من الخبرة والطاقة مع هذا الفريق».