الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«اليونايتد» يُعوض إريكسن بـ «إعارة»

«اليونايتد» يُعوض إريكسن بـ «إعارة»
1 فبراير 2023 11:08

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
اليونايتد ونيوكاسل.. «الموعد في ويمبلي»
إنفاق «جنوني» في «الميركاتو الإنجليزي»!

استعان مانشستر يونايتد الإنجليزي بلاعب الوسط النمساوي مارسيل سابيتسر، من أجل تعويض غياب السويدي كريستيان إريكسن بسبب الإصابة، وذلك بضمه من بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة.
واضطر «اليونايتد» إلى إبرام الصفقة قبل إقفال فترة الانتقالات الشتوية، بعدما علم أن إريكسن سيغيب عن الملاعب حتى مايو بسبب إصابة في الكاحل.
وترك إريكسن ملعب «أولد ترافورد» على العكازات السبت الماضي، بعد احتكاك مع مهاجم ريدينج أندي كارول خلال الدور الرابع من مسابقة كأس إنجلترا.
وتُعدّ إصابة صانع الألعاب البالغ 30 عاماً ضربة لـ «اليونايتد» الذي يحتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويأمل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بعد سلسلة جيدة انتهت بالخسارة ضد أرسنال المتصدر في 22 يناير.
وسيحاول سابيتسر «28 عاماً» سد الفراغ الذي سيتركه إريكسن في وسط فريق المدرب الهولندي إريك تن هاج، الذي عزز هجومه في سوق الانتقالات الشتوية بضمه مواطنه المهاجم الدولي فاوت فيخهورست على سبيل الإعارة أيضاً.
وعلق سابيتسر، القائد السابق للايبزج الألماني، والذي خاض 68 مباراة دولية مع منتخب بلاده حتى الآن، على انضمامه إلى «اليونايتد» قائلاً: «في بعض الأحيان، يتوجب عليك خلال حياتك أن تتخذ قرارات سريعة ومهمة، منذ اللحظة التي سمعت بهذه الفرصة، عرفت أنها الفرصة الصحيحة بالنسبة لي».
وأضاف: «أنا لاعب تنافسي، أريد الفوز ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه لهذا الموسم، أشعر بأنني في قمة عطائي، وأنه باستطاعتي المساهمة بالكثير من الخبرة والطاقة مع هذا الفريق».

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
إريكسن
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
الرياضي
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
اليوم 16:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
الرياضي
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©