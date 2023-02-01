«المدفعجي الجديد» لا يطيق الانتظار!



لندن (أ ف ب)

انتقل لاعب الوسط الدولي الإيطالي جورجينيو إلى صفوف أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قادماً من جاره تشيلسي، وفق ما أعلنه الناديان اللندنيان.

وذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت 12 مليون جنيه إسترليني «13.6 مليون يورو»، مشيرة إلى أن مدتها 18 شهراً مع إمكانية التمديد لعام إضافي لبطل أوروبا وأفضل لاعب في «القارة العجوز» عام 2021، والذي سيتعين عليه مساعدة أرسنال في محاولته للفوز بأول لقب له في الدوري منذ 19 عاماً.

وقال «المدفعجية» في بيان على حسابه الرسمي على «تويتر» (مرحباً بك في آرسنال يا جورجينيو).

وقال مدربه الإسباني ميكل أرتيتا إن اللاعب الدولي الإيطالي البالغ 31 عاماً سيجلب «الذكاء ومهارات القيادة العميقة وقدراً كبيراً من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ودولياً».

من جهته، قال جورجينيو لموقع ناديه الجديد: «أنا متحمس جداً لهذا التحدي الجديد، ولا أطيق الانتظار حتى أكون في الملعب لأكون صادقاً».

وأضاف: «كل شيء حدث بسرعة كبيرة، كان ذلك مفاجئاً قليلاً، لكنني انتهزت فرصة هذا التحدي المذهل».

وتابع «إنه قميص مهم، إنه نادٍ رائع، كبير، وأنا متحمس حقاً ويسعدني أن أكون هنا».

وخاض لاعب نابولي السابق 143 مباراة في الدوري الممتاز مع تشيلسي، وفاز معه بدوري أبطال أوروبا عام 2021، عندما تُوج أيضاً بكأس أوروبا مع منتخب بلاده.

وجاء التعاقد مع جورجينيو، بعدما فشل أرسنال في ضم لاعب وسط برايتون الدولي الإكوادوري مويسيس كايسيدو، على الرغم من عرض ما يقرب من 80 مليون يورو حسب وسائل ألأعلام.

وسعى «المدفعجية» لتعزيز خط الوسط عقب إصابة الدولي الغاني توماس بارتي في أضلعه خلال المباراة ضد مانشستر سيتي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، والإعلان عن غياب لاعب الوسط الدولي المصري محمد النني لأشهر عدة، بسبب إصابة خطيرة في الركبة أرغمته على الخضوع لعملية جراحية.