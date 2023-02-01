الإنتر وشكرينيار «طلاق الصيف»!



روما (أ ف ب)

قال المدير الإداري لإنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم جوزيبي ماروتا، إن النادي يجب أن يحترم قرار ميلان شكرينيار بالرحيل في يونيو المقبل، معولاً على احترافية مدافعه الدولي السلوفاكي خلال الأشهر الستة المتبقية في عقده.

ولم يُخفِ ماروتا أن اللاعب إذا لم يغادر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، فإنه لن يمدد عقده الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، دون التأكيد رسمياً على الوجهة التالية للاعب السلوفاكي الذي تشير وسائل الإعلام إلى أنه سينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ماروتا لقناة «ميدياست»: لقد اختار، وهذا حقه، وعلينا واجب احترامه.

وأضاف: نحن متأكدون من أنه على أساس الاحتراف والجدية اللتين أظهرهما دائماً، سيكون قادراً في الأشهر الستة الأخيرة المتبقية في عقده حتى نهاية الموسم، على إثبات أنه في مستوى دوره والقميص الذي يرتديه.

وختم قائلاً: اللاعبون يغيرون قمصانهم بشكل متكرر، وعليك أن تعتاد على ذلك، فنحن نتعامل مع محترفين.