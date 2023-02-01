تيديسكو يدرب «الشياطين الحمر»



بروكسل (أ ف ب)



ذكرت وسائل الإعلام البلجيكية، أن اتحاد كرة القدم في بلادها توصل إلى اتفاق مع الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو، يقضي بتوليه منصب مدرب منتخب «الشياطين الحمر»، حتى عام 2026، خلفاً للإسباني روبرتو مارتينيز.

ولم يؤكد الاتحاد البلجيكي هذه المعلومة حتى الآن، بانتظار الضوء الأخضر لمجلس إدارته في الأيام المقبلة حسب صحيفتي «هيت لاتستي نيوز» و«لا ديرنيير أور».

ويتعين على المدرب البالغ «37 عاماً» التوصل إلى اتفاق لفك ارتباطه مع ناديه السابق لايبزج الألماني الذي كان أقاله من منصبه في سبتمبر الماضي، لكنه لا يزال يدفع راتبه.

ويُرجح أن يصبح البلجيكي فرانك فيركاوترين مديراً فنياً جديداً للاتحاد، وهي وظيفة كان يشغلها أيضا مارتينيز الذي ترك منصبه بعد خروج بلجيكا من الدور الأول لمونديال 2022 في قطر، إلى جانب منصب المدرب.

وظهر اسم تيديسكو، المرشح المفاجأة والمدرب السابق لشالكه الألماني «2017-2019»، وسبارتاك موسكو الروسي «2019-2021»، بين ابرز المرشحين في الأيام الأخيرة لمجموعة عمل الاتحاد البلجيكي.

وكان الهولندي بيتر بوس الذي كان حراً منذ رحيله عن أولمبيك ليون الفرنسي في أكتوبر الماضي، هو المرشح الآخر الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية اسمه في الأيام الأخيرة، بينما تم استبعاد الفرنسي تييري هنري والهولندي لويس فان جال بعدما كانا ضمن اللائحة.

وتخوض بلجيكا أول مباراة في تصفيات كأس أوروبا 2024 في 24 مارس في السويد، قبل مباراة ودية أمام ألمانيا بعد أربعة أيام.

وكان مارتينيز الذي تعاقدت معه البرتغال خلفا لفرناندو سانتوس، قاد بلجيكا الى المركز الثالث في مونديال 2018 وإلى صدارة التصنيف العالمي لمدة ثلاث سنوات.