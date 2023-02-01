«نهائي المحليين» بين الجزائر والسنغال



الجزائر (أ ف ب)

يلتقي منتخبا الجزائر المضيف والسنغال السبت المقبل، على لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين، حيث يبحث كل منهما عن اللقب الأول في المسابقة التي انطلقت عام 2009.

وبلغ منتخب الخضر «النهائي»، بعدما اكتسح نظيره من النيجر 5-صفر، بينما تغلب «أسود التيرانجا» على منتخب مدغشقر 1-صفر.

وانطلقت البطولة في الثالث عشر من يناير بمشاركة 17 منتخباً بعد انسحاب المغرب، حامل لقب النسختين الأخيرتين.

في المباراة الأولى من نصف النهائي، على ملعب «ميلود هدفي» في مدينة وهران، اكتسح رجال المدرب مجيد بوقرة منتخب النيجر الذي عدّ مفاجأة البطولة بخماسية نظيفة أمام زهاء 41 ألف متفرج.

وهذه المرة الأولى في تاريخ المسابقة يبلغ «ثعالب الصحراء» المباراة النهائية، في مشاركتهم الثانية، بعدما حلّوا في المركز الرابع في النسخة الثانية عام 2011.

ويطمح المنتخب الجزائري لأن يصبح رابع منتخب من شمال القارة يتوج باللقب بعد تونس «2011»، وليبيا «2014» والمغرب «2018 و2020».

وسجل الأهداف أيوب عبد اللاوي «15»، وأيمن محيوس «23 و34»، وكاتاكوري بوريما «45 خطأ في مرمى فريقه» وسفيان بيازيد «83».

وأعرب بوقرة عن سعادته بالتأهل الى النهائي، ولا سيما بعرض منتخبه الهجومي القوي، مضيفا «وضعنا خطة لمواجهة نقطة قوة المنافس، وذلك بالاعتماد على الضغط المتقدم، وبالنسبة إلى تراجع الأداء في الشوط الثاني طبيعية نظرا لنتيجة الشوط الأول المريحة 4-صفر».

وأشار بوقرة الى أن تسجيل خمسة أهداف عامل إيجابي من الناحية المعنوية «ولا سيما بعد الانتقادات في المواجهات السابقة والاكتفاء بهدف وحيد في أربعة مواجهات».

وأكد بوقرة أن إنجاز التأهل إلى النهائي «هو ثمرة عمل استمر لشهور بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأول جمال بلماضي»، معرباً عن سعادته للاعب المحلي الذي لطالما كان عرضة للانتقاد.

واعترف بوقرة «40 عاماً» بأن تدريب منتخب المحلّيين مهمة صعبة لكونه لا يمتلك التجربة الكافية، ودحض المبالغات بتوليه المنتخب الأول، داعياً إلى الالتفاف حول بلماضي لِقيادة الخضر إلى مونديال 2026 في أميركا الشمالية.



في طريقه الى النهائي، تصدر المنتخب الجزائري المجموعة الأولى بثلاثة انتصارات بنتيجة واحدة 1-صفر على ليبيا وإثيوبيا وموزمبيق، وفي ربع النهائي اجتاز كوت ديفوار بهدف أيضاً.

ويسعى المنتخب السنغالي للجمع بين اللقبين القاريين للمنتخبات، بعدما تُوج المنتخب الأول بطلاً لكأس الأمم الأفريقية قبل عام على حساب نظيره المصري بركلات الترجيح.

وعانى منتخب «أسود التيرانجا» الأمرين ليتخطى نظيره الملغاشي بهدف من دون مقابل سجله بابي ديالو في الدقيقة الخامسة على ملعب «نلسون مانديلا» في مدينة براقي.

وكان المنتخب السنغالي تصدر المجموعة الثانية في الدور الأول بست نقاط، إثر فوزين على كوت ديفوار 1-صفر وجمهورية الكونغو 3-صفر، وتلقى خسارة أمام أوغندا بهدف وحيد، وفي دور الثمانية تغلب على نظيره الموريتاني بهدف.