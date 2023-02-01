شتوتجارت ينجو من «النيران الصديقة»!



برلين (أ ف ب)



نجا شتوتجارت من فخ مضيفه بادربورن من الدرجة الثانية، عندما قلب تخلفه أمامه إلى فوز 2-1، في الوقت بدل الضائع وبلغ ربع نهائي مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وكان بادربورن، خامس الدرجة الثانية، البادئ بالتسجيل بفضل «النيران الصديقة»، عندما سجل المدافع السابق لنادي أرسنال الدولي اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس بالخطأ في مرمى فريقه، عندما حاول تمرير الكرة إلى حارس مرماه فلوريان مولر.

وانتظر شتوتجارت الدقيقة 86، لإدراك التعادل عبر البديل لاعب وسطه البرتغالي جيل دياش، قبل أن يخطف المهاجم الدولي الغيني سيرهو جيراسي هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وهو الهدف الخامس لغيراسي في المباريات السبع الأخيرة لشتوتجارت.

ولحق أونيون برلينن مفاجأة الموسم الحالي وثاني «البوندسليجا»، بشتوتجارت، بعد فوزه على ضيفه فولفسبورج 2-1، وبكر فولفسبورج بالتسجيل عبر لوكا فالدشميدت، وتحديداً في الدقيقة الخامسة، لكن فريق العاصمة أدرك التعادل، بعد سبع دقائق بواسطة روبن كنوخه «12»، قبل أن يسجل المهاجم كيفين بيهرينز هدف الفوز في الدقيقة 79.