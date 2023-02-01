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نيوكاسل.. «النهائي» بعد 47 عاماً!

نيوكاسل.. «النهائي» بعد 47 عاماً!
1 فبراير 2023 09:21

لندن (أ ف ب)

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جدد نيوكاسل فوزه على ضيفه ساوثهامبتون، عندما تغلب عليه 2-1، على ملعب «سانت جيمس بارك» في نيوكاسل، ضمن إياب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في كرة القدم، وبلغ المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 47 عاماً.
وفرض لاعب الوسط شون لونجستاف نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الخامسة و21، وقلص المهاجم الاسكتلندي تشي آدامز الفارق «29».
وأكمل نيوكاسل المباراة بعشرة لاعبين، إثر طرد لاعب وسطه البرازيلي برونو جيمارايش في الدقيقة 82، بسبب تدخل قوي على المهاجم صامويل إيدوزي، وكان نيوكاسل فاز 1-صفر ذهاباً الثلاثاء الماضي.
وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها نيوكاسل المباراة النهائية للمسابقة، بعد الأولى عام 1976، عندما خسر أمام مانشستر سيتي 1-2.
ويمني نيوكاسل النفس بإحراز لقبه الأول، منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1955، وكان السادس له في المسابقة، علماً أن المباراة النهائية المحلية الأخيرة له كانت عام 1999 عندما سقط أمام مانشستر يونايتد.
ويحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري المتوج بلقبه 4 مرات أعوام 1905 و1907 و1909 و1927.

كأس إنجلترا
نيوكاسل
ساوثهامبتون
مانشستر سيتي
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