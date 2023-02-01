الإنتر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا



روما (أ ف ب)



بات إنتر ميلان «حامل اللقب» أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إيطاليا في كرة القدم، عندما تغلب على ضيفه أتالانتا برجامو 1-صفر، على ملعب «جوزيبي مياتسا» في ميلانو في ربع النهائي.

ويدين إنتر ميلان بفوزه إلى مدافعه الدولي ماتيو دراميان الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 57، إثر تمريرة من الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وضرب إنتر ميلان موعداً في نصف النهائي المقرر في أبريل المقبل بنظام الذهاب والإياب، ضد يوفنتوس أو لاتسيو اللذين يلتقيان مساء الخميس في تورينو.

وجاء تأهل إنتر قبل خمسة أيام على قمته ضد جاره ميلان في الدوري «الأحد» في المرحلة الحادية والعشرين.

وخاض إنتر ميلان المباراة في غياب مدافعه الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار الذي سيبقى في صفوف النادي حتى نهاية الموسم، بعد فشل رحيله في فترة الانتقالات الشتوية.

في المقابل، عاد العملاق البلجيكي روميلو لوكاكو إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى منذ الرابع من يناير، لكنه لم يشكل أي خطورة على مرمى الضيوف، حتى ترك مكانه للدولي البوسني إدين دجيكو في الدقيقة 71.

وحصل لاعب الوسط الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو على أفضل فرصة لإنتر في الشوط الأول، لكن القائم حرمه من افتتاح التسجيل «41»، قبل أن يفعلها دارميان الذي شغل مركز قطب الدفاع في غياب شكرينيار، بتسديدة عكسية بيسراه في الدقيقة 57.