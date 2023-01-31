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الأهلي المصري يكتب «الفصل الثامن» في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند

الأهلي المصري يكتب «الفصل الثامن» في مونديال الأندية بمواجهة أوكلاند
1 فبراير 2023 01:33

طنجة (د ب أ)

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يتطلع الأهلي المصري لكتابة فصل جديد من الإنجازات في سجله الحافل ببطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، حينما يواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، اليوم، في المباراة الافتتاحية للمسابقة التي تجرى على الأراضي المغربية وتستمر فعالياتها حتى 11 فبراير الجاري.
ورغم حصوله على المركز الثاني في النسخة الماضية ببطولة دوري أبطال أفريقيا إثر خسارته 0-2 في المباراة النهائية أمام الوداد البيضاوي مايو الماضي، إلا أن الأهلي حجز مقعداً في المونديال، ليعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق العربية والأفريقية مشاركة في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 2000 في البرازيل.
ويشارك الأهلي في البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، حيث يطمح للمضي قدماً في المسابقة وتحقيق إنجاز يفوق المركز الثالث والميدالية البرونزية التي حصل عليها في نسخ 2006 و2020 و2021.
وبعدما أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تنظيم مونديال الأندية للمغرب للمرة الثالثة بعد عامي 2013 و2014، تم اختيار الأهلي للمشاركة في البطولة، في ظل منع لوائح المسابقة مشاركة ناديين من البلد نفسه بالمونديال.
ويلعب الوداد الذي حصل على لقب دوري المحترفين المغربي في الموسم الماضي أيضاً، في مونديال الأندية 2022 باعتباره بطلاً لأفريقيا، في حين يخوض الأهلي المنافسات بديلاً عن المقعد المخصص للدولة المستضيفة للبطولة، في مباراة الدور الأول ضد أوكلاند سيتي، ممثل اتحاد أوقيانوسيا، على ملعب طنجة. وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين الأهلي وأوكلاند في مونديال الأندية، بعدما سبق أن التقيا في نسخة المسابقة عام 2006 باليابان، حيث حسمها الفريق الأحمر لصالحه 2-0، تحت قيادة مديره الفني البرتغالي الأسبق مانويل جوزيه.
ويخشى كلا الفريقين الخروج مبكراً من البطولة، حيث يودع الخاسر منهما المسابقة مباشرة، في حين يصعد الفائز للدور الثاني لملاقاة سياتل ساوندرز الأميركي، بطل اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، يوم السبت المقبل، على الملعب نفسه.

الأهلي المصري
أوكلاند
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
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