4 مباريات تُكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي الكأس

معتصم عبدالله (دبي)

تُكمل مباريات اليوم الثاني في دور الـ 16 للبطولة الأغلى، «كأس رئيس الدولة»، عقد المتأهلين إلى «ربع النهائي»، حيث يلتقي اليوم، خورفكان مع العين على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويلعب جلف إف سي مباراته أمام الجزيرة على استاد محمد بن زايد، ويستضيف اتحاد كلباء جاره البطائح في «ديربي متجدد»، فيما يستقبل الفجيرة على ملعبه ضيفه الوصل.

ويخوض خورفكان، الذي خسر منذ أيام مباراته الأخيرة في الدوري ضمن «الجولة 14» أمام بني ياس 1-2، اختباراً صعباً على ملعبه أمام ضيفه العين، الذي احتفل في الجولة ذاتها بالفوز الأكبر على حساب عجمان 5-1، وكان «النسور» تخطى العروبة 3-1 في الدور الأول، فيما تأهل «الزعيم» بتغلبه على ضيفه دبا 4-0.

وستكون مباراة الليلة، المواجهة الثانية بين الفريقين في الموسم الحالي 2022-2023، بعدما حول العين تأخره أمام خورفكان بهدف إلى فوز 2-1 في المواجهة الأولى ضمن الجولة التاسعة لـ «دوري أدنوك للمحترفين».

ويعول «أصحاب الأرض» على إمكانية مشاركة البرازيلي دودو، الغائب عن مباراتي فريقه الوصل وبني ياس على التوالي للإصابة، فيما يبرز في تشكيلة العين هدافه لابا كودجو، الذي نجح في تسجيل 17 هدفاً في 17 مباراة مع فريقه في المسابقات خلال الموسم الحالي.

ويشهد استاد محمد بن زايد معقل نادي الجزيرة، المواجهة الرسمية الأولى التي تجمع «جلف إف سي» القادم من دوري الدرجة الأولى، أمام «فخر أبوظبي»، بعدما اتفق الناديان على إقامة المواجهة بملعب الجزيرة، وكان جلف إف سي، الذي يحتل المركز التاسع في الأولى برصيد 24 نقطة قد تخطى فرسان هسبانيا 2-0 في الدور الأول، فيما جاء تأهل الجزيرة، على حساب دبا الحصن بالفوز 3-2.

وتتجدد على ملعب اتحاد كلباء مواجهة الديربي، التي تجمع «النمور» بضيفه البطائح، والتي تأتي بعد أيام من تعادل الفريقين 2-2 في خورفكان السبت الماضي ضمن الجولة الـ 14 للدوري، وكان «النمور» قد حقق الفوز الأكبر في الدور الأول للبطولة الأغلى بتخطي الذيد 6-2، فيما جاء تأهل «الراقي» على حساب الجزيرة الحمراء 3-0.

ويستقبل الفجيرة على ملعبه ضيفه الوصل في مباراة صعبة لأصحاب الأرض، ويحتل «الذئاب» المركز الـ14 في ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد 19 نقطة، مقابل 26 لـ«الإمبراطور» رابع ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين».

والتقى الفريقان المرة الأخيرة في «البطولة الأغلى» موسم 2020-2021، حيث انتهت المواجهة بتفوق الوصل 1-0 في دور الستة عشر، وجاء تأهل الفجيرة للدور ثمن النهائي في الموسم الحالي بصعوبة على حساب حتا 2-1 بعد التمديد لشوطين إضافيين، فيما تخطى الوصل عقبة مسافي بفوز سهل 3-0.