الجزيرة يتصدر قائمة «المواطنين أبناء النادي»

معتصم عبد الله (دبي)

كشفت إحصائية رقمية أعدتها صحيفة «الاتحاد» لقوائم اللاعبين حسب السجلات الرسمية باتحاد الكرة للموسم الحالي 2022-2023، عن صدارة الجزيرة والوحدة على التوالي قائمة أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، في الاعتماد على قيد «أبناء النادي من اللاعبين المواطنين» المصعدين من فرق الأكاديمية وصولاً للفريق الأول بما نسبته 50% من إجمالي لاعبي «فخر أبوظبي»، مقابل 45.8% لـ «العنابي».

ويتفوق الوحدة على الصعيد العام من حيث انتشار اللاعبين خريجي أكاديمية النادي، حيث ينشط في الدوري خلال الموسم الحالي نحو 21 لاعباً، موزعين على 9 أندية شملت الشارقة، شباب الأهلي، الظفرة، النصر، عجمان، بني ياس، خورفكان، دبا، واتحاد كلباء.

وتفصيلاً، أوضحت الإحصائية التي اعتمدت على القوائم الرسمية للفريق الأول من المسجلين في اتحاد الكرة على صعيد اللاعبين المواطنين، عن ضم قائمة الجزيرة 12 لاعباً في الفريق الأول تدرجوا في فرق الأكاديمية بالنادي، وصولاً للفريق الأول، من أصل 24 لاعباً بما نسبته 50%.

وشملت قائمة الفريق الأول لـ «فخر أبوظبي» من «أبناء النادي» علي مبخوت، أحمد العطاس، محمد جمال، يوسف أيمن، عبدالله إدريس، عبدالله رمضان، محمد العطاس، زايد العامري، خليفة الحمادي، عبدالرحمن العامري، عبدالله خيري، منصور عبد الرحيم.

وحل الوحدة في المركز الثاني للقائمة بعدما ضمت قائمة الفريق الأول لـ«العنابي» 11 لاعباً من المواطنين، الذين دشنوا مشوارهم مع فرق المراحل السنية بالنادي قبل الوصول للفريق الأول، والذي تضم قائمته 24 لاعباً، بما نسبته 45.8%.

وضمت قائمة الفريق الأول للعنابي من «أبناء النادي» إسماعيل مطر، عبدالله الكربي، ماجد عبدالله سالم، هزاع عمار، طحنون الزعابي، سهيل المنصوري، محمود خميس، محمد الشامسي، أحمد راشد، عبدالله حمد، مانع عايض.

ويتفوق «العنابي» على الصعيد العام لانتشار خريجي أكاديمية النادي العريقة، في ظل تواجد 21 لاعباً في قوائم الأندية الأخرى في الدوري حالياً، ممثلين في سالم صالح، عادل الحوسني، خالد الظنحاني، خالد باوزير، محمد عبدالباسط «الشارقة»، سعيد الكثيري، محمد سيف، محمد إسماعيل الجنيبي، منصور الحربي، حمد المرزوقي «الظفرة» كأبرز ناديين استفادة من أبناء «العنابي».

وضمت قوائم بقية الأندية حمدان الكمالي، جمال الحوسني «شباب الأهلي»، علي الحوسني، وليد اليماحي «عجمان»، محمد حمدان الزعابي، محمد راشد الحمادي «بني ياس»، عبدالله أنور، خالد جلال «النصر»، عامر عمر «دبا»، أحمد حمدان الحوسني «خورفكان»، عبدالعزيز حمد «اتحاد كلباء».

وشملت قائمة «توب 5» لأندية «دوري أدنوك للمحترفين» في قيد أبناء النادي في الفريق الأول، أندية شباب الأهلي بإجمالي 12 لاعباً من أصل 28 «42.8%»، بمن فيهم اللاعبون الذين دشنوا مشوارهم مع ناديي الشباب ودبي قبل الدمج، مقابل 8 لاعبين من أصل 27 في قائمتي بني ياس واتحاد كلباء بنسبة 29.6%.

واقتصرت أعداد اللاعبين أبناء النادي في قوائم الفريق الأول لأندية الشارقة والعين والوصل ودبا على 5 لاعبين، مقابل 6 في قائمة النصر، وخلت قوائم أندية خورفكان، الظفرة، والبطائح من اللاعبين الذين دشنوا مشوارهم الكروي في فرق المراحل السنية بأنديتهم الحالية.



الحاي جمعة: الدعم سر تميز «العنابي»

أعاد الحاي جمعة المدير الفني والمدرب الوحداوي، أسباب تفوق أكاديمية «العنابي» للدعم غير المحدد من سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، بالأكاديمية واللاعبين والمدربين المواطنين، وقال: «التميز امتداد لمسيرة الأكاديمية بداية من التأسيس تحت قيادة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان».

ولفت إلى أن الوحدة كغيره من أندية أبوظبي يحظى بدعم مجلس أبوظبي الرياضي الذي لم يألُ جهداً في توفير المعينات للأندية، ودعم تنظيم الدورات الودية بمشاركة واسعة للأندية العالمية، بجانب استقطاب أفضل الكوادر والخبرات للتأهيل، لافتاً إلى أن أندية أبوظبي بدأت في جني ثمار الاهتمام المتعاظم باللاعبين الشباب المواطنين في كل الفئات.

وعبر الحاي عن أمله في استمرار الاهتمام والدعم خلال المواسم المقبلة، والتركيز على الكوادر المواطنة التي تسهم بدورها في تطوير العمل الإداري والفني على صعيد الأندية.