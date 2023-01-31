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رئيس الاتحاد الآسيوي: «الوحدة» رسمت معالم التطوير

سلمان بن إبراهيم
1 فبراير 2023 01:35

المنامة (الاتحاد)

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أبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتزازه بالوحدة الآسيوية الكروية، التي حققت نجاحات لافتة ورسمت مستقبلاً مبهراً، لوضع بصمة التطوير والارتقاء.
ورحب ابن إبراهيم، بكافة الاتحادات الوطنية الآسيوية في الاجتماع الثالث والثلاثين للجمعية العمومية، والذي يأتي كأول اجتماع حضوري للجمعية منذ الأزمة الصحية لفيروس كورونا التي تسببت بنقله عن طريق الاتصال المرئي طوال السنوات الثلاث الفائتة.
وتابع: ننظر ببالغ الفخر والتقدير للمنظومة الكروية الآسيوية، التي تناغمت مع كل الظروف والواقع وواجهت العوائق والأزمات محققة النجاحات المستمرة ومسجلة تاريخاً من الإرادة والشراكة والوحدة، الأمر الذي يشير وبوضوح تام إلى أن مستقبل الكرة الآسيوية بأمان تام في ظل وحدة آسيوية شاملة وتنسيق مستمر مشترك بين كافة عناصر اللعبة والاتحادات الوطنية والبيئة الإيجابية التي كرستها الأنظمة والقوانين والقرارات الجماعية.
وأضاف: تشهد الكرة الآسيوية قفزات حقيقية ملموسة لتمتين العمل المؤسسي بجانب النظر بعين الاهتمام لتحقيق قوة تسويقية للعبة وخلق منظومة مسابقات جديدة وضخ المزايا والمحفزات للأندية والمنتخبات وكذلك الاهتمام بتدريب وتطوير العنصر البشري الكروي في آسيا، حيث إن الاتحاد الآسيوي أصبح بيت الجميع ومحضن الإثراء والمناقشات والقرارات الجماعية، وفي الوقت الذي نحتفي بمنجزاتنا فإن التركيز على النظر الدائم للأمام يبقى وقودنا للعمل من أجل الكرة الآسيوية.
وأشار الشيخ سلمان لأهمية نجاح الاتحادات الأقليمية الخمس من أجل إضفاء فاعلية حقيقية لدور الاتحادات الوطنية وقال: تم اعتماد مقعد في المكتب التنفيذي لكل اتحاد أقليمي، وذلك تأكيداً على الاهتمام وسعياً لتقوية عملية الاتصال المباشر في المكتب التنفيذي من قبل الاتحادات، كما أن وضع قواعد تنظيمية للاتحادات متسقة مع الدستور الآسيوي، يمثل منعطفاً مهماً لخلق دور محوري مستقلاً لتلك الاتحادات وجعلها أكثر قوة ومتانة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الآسيوية.
وأكمل: لقد أصبحت آسيا قبلة كرة القدم العالمية بفضل ما تحتويه من إمكانات اقتصادية وبنى تحتية وكوادر بشرية مؤهلة، واليوم نشهد تحولات تاريخية في خطط الاتحادات الوطنية وطموحاتها وخططها التسويقية والفنية والاستثمارية، وهو الأمر الذي ينسجم مع مراحل استراتيجية الاتحاد الآسيوي منذ عام 2013، إذا نسعى بكل ثقة في أن تكون الكرة الآسيوية رقماً صعباً في الأداء الفني والقوة التسويقية والاحترافية الإدارية.
كما أشاد بنجاح قطر في تنظيم مونديال 2022، والأصداء التي جعلته أفضل مونديال عالمي وتابع: فخورون بالمحطات المضيئة لكل الاتحادات الكروية، التي أسهمت بنجاح مسابقات كرة القدم الآسيوية خلال أزمة كورونا رغم التحديات الكبيرة، وهو ما يجعلنا فخورين على الدوام بإمكانات الاتحادات الوطنية وقوة حضورها وشراكاتها الفاعلة مع الاتحاد الآسيوي، وتجسيد أن وحدة الكرة الآسيوية هي الأساس لكل نجاحاتنا.

رئيس الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
سلمان بن إبراهيم
الكرة الآسيوية
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