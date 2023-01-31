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«إعمار» ترعى كرنفال كأس دبي العالمي للخيول

«إعمار» ترعى كرنفال كأس دبي العالمي للخيول
1 فبراير 2023 01:31

دبي (وام)

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أعلن نادي دبي لسباق الخيل، رعاية شركة «إعمار» للأمسية الخامسة لكرنفال كأس دبي العالمي يوم الجمعة المقبل، والتي ينظمها النادي بمضمار ميدان العالمي، بمشاركة خيول ومدربين وفرسان من جميع أنحاء العالم.
وسيكون الشوط الرئيسي في الأمسية، الجولة الثانية من تحدي آل مكتوم للفئة الثانية للخيول المهجنة الأصيلة، أحد أقدم السباقات في الدولة، على مسافة 1900 متر رملي.
وانطلق السباق أول مرة في عام 1994، وحقق المدرب الوطني سعيد بن سرور الفوز به 12 مرة، وفي عام 2022 فاز به النجم الأميركي هوت رود شارلي الذي حل ثانياً بعدها بسباق كأس دبي العالمي الذي تبلغ جوائزه 12 مليون دولار.
وتتضمن الأمسية الحافلة بالسباقات، سباق الفئة الثانية سينجسبيل ستيكس، على مسافة 1800 متر، على الأرضية العشبية، وسباق الفئة الثانية «كيب فيردي» للمهرات والأفراس، على مسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، ولخيول السرعة أيضاً نصيب في التنافس على مسافة 1200 متر على المضمار الرملي في سباق الفئة الثالثة «الشندغة سبرنت» الذي فاز به العام الماضي ميراس.
ومن جانبها، أكدت «إعمار» أن كأس دبي العالمي حدث مرموق على مستوى العالم، وأنه لشرف لها أن تقوم برعاية أمسية الكرنفال الخامسة، وأن تكون بذلك جزءاً من هذه الاحتفالية العالمية التي تحيي رياضة الفروسية الضاربة بجذورها بعراقة في تاريخ دولة الإمارات، فيما أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن ترحيبه بإعمار كشريك لأول مرة هذا الموسم، باعتبارها واحدة من أكبر الشركات العقارية حول العالم.

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