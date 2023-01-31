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«البرتقالي» يعبر الحمرية إلى ربع نهائي الكأس

«البرتقالي» يعبر الحمرية إلى ربع نهائي الكأس
31 يناير 2023 22:49

رضا سليم (دبي)

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تأهل فريق عجمان إلى الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق الحمرية بنتيجة 2-0 في المباراة التي جرت بينهما بملعب الحمرية ضمن مباريات دور الستة عشر للبطولة، أحرز فراس بالعربي الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، فيما أحرز وليد أزارو الهدف الثاني في الدقيقة 47، ويلتقي «البرتقالي» مع الفائز من اتحاد كلباء والبطائح.
أما عن التفاصيل، فقد جاءت المواجهة متوسطة المستوى، ولم تكن هناك محاولات جدية على مرمى الفريقين رغم أن الصربي جوران مدرب عجمان دفع بكل الأوراق الهجومية، وكانت هناك سيطرة على المباراة، لكن دون خطورة حقيقية، وكانت أولى الكرات الخطرة للاعب علي مدن الذي اخترق الدفاع ولعب الكرة بجوار القائم، في الوقت الذي لعب التونسي طارق الحضيري مدرب الحمرية على تأمين الدفاع والانضباط التكتيكي في الملعب.
وسجل وليد أزارو مهاجم عجمان في الدقيقة 43، إلا أن الحكم لم يحتسب الهدف وعاد نفس اللاعب وحصل على ركلة جزاء سجل منها فراس بالعربي الهدف الأول للبرتقالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع مع نهاية الشوط الأول.
مع بداية الشوط الثاني، نجح وليد أزارو في تسجيل الهدف الثاني لفريق عجمان في الدقيقة 47، وسط ارتباط من دفاع الحمرية، ويجري عجمان تغييرات في جميع الخطوط ولم ينجح صاحب الأرض في العودة لينتهي اللقاء بفوز «البرتقالي» بهدفين دون رد وتأهل للدور ربع النهائي للبطولة.

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