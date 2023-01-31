«الفرسان» يتخطى «الصقور» إلى ربع نهائي الكأس

مراد المصري (دبي)

بلغ شباب الأهلي الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه الإمارات 2-0، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في رأس الخيمة، ليواصل «الفرسان» المضي قدماً على حساب «الصقور» في المسابقة التي يعتبر الأكثر تتويجاً بها بـ 10 ألقاب، وهو ينتظر الفريق الفائز من مواجهة خورفكان والعين التي تقام يوم غدٍ.

جاء الشوط الأول متوازناً بين الفريقين، وتأرجحت الكفة وسط محاولات بارزة من الإمارات الذي سجل هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل للاعب سيلفا في الدقيقة 8.

ورد شباب الأهلي بعدة محاولات منها تسديدة جويليهرم بالا في الدقيقة 15، والركلة الحرة المباشرة من كارتابيا مرت فوق المرمى في الدقيقة 39.

فيما سدد كوستا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حسن حمزة حارس «الفرسان» في الدقيقة 42.

وتدخل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، بإجراء 3 تبديلات دفعة واحدة بين شوطي اللقاء، فدفع بيوري سيزار وأحمد جميل ودومبيا مكان عمر خربين وعبد العزيز هيكل وحارب سهيل.

ولم يخب يوري سيزار ثقة مدربه، فانتزع البديل الهدف الأول بعدما استغل هفوة من مدافعي الإمارات، ليخطف الكرة وينطلق داخل منطقة الجزاء ويسددها داخل الشباك في الدقيقة 50.

وعزز شباب الأهلي تقدمه سريعاً بهدف ثان من تسديدة قوية من أحمد نور من لمسة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54.

وكان جويليهرم بالا قريباً من إضافة الهدف الثالث بعد مجهود فردي توغل خلاله داخل منطقة جزاء الإمارات، لكن كرته مرت زاحفة بجوار القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.