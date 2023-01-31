الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الفرسان» يتخطى «الصقور» إلى ربع نهائي الكأس

«الفرسان» يتخطى «الصقور» إلى ربع نهائي الكأس
31 يناير 2023 19:37

مراد المصري (دبي)
بلغ شباب الأهلي الدور ربع النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه الإمارات 2-0، في المباراة التي أقيمت الثلاثاء في رأس الخيمة، ليواصل «الفرسان» المضي قدماً على حساب «الصقور» في المسابقة التي يعتبر الأكثر تتويجاً بها بـ 10 ألقاب، وهو ينتظر الفريق الفائز من مواجهة خورفكان والعين التي تقام يوم غدٍ.
جاء الشوط الأول متوازناً بين الفريقين، وتأرجحت الكفة وسط محاولات بارزة من الإمارات الذي سجل هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل للاعب سيلفا في الدقيقة 8.
ورد شباب الأهلي بعدة محاولات منها تسديدة جويليهرم بالا في الدقيقة 15، والركلة الحرة المباشرة من كارتابيا مرت فوق المرمى في الدقيقة 39.
فيما سدد كوستا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حسن حمزة حارس «الفرسان» في الدقيقة 42.
وتدخل البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، بإجراء 3 تبديلات دفعة واحدة بين شوطي اللقاء، فدفع بيوري سيزار وأحمد جميل ودومبيا مكان عمر خربين وعبد العزيز هيكل وحارب سهيل.
ولم يخب يوري سيزار ثقة مدربه، فانتزع البديل الهدف الأول بعدما استغل هفوة من مدافعي الإمارات، ليخطف الكرة وينطلق داخل منطقة الجزاء ويسددها داخل الشباك في الدقيقة 50.
وعزز شباب الأهلي تقدمه سريعاً بهدف ثان من تسديدة قوية من أحمد نور من لمسة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54.
وكان جويليهرم بالا قريباً من إضافة الهدف الثالث بعد مجهود فردي توغل خلاله داخل منطقة جزاء الإمارات، لكن كرته مرت زاحفة بجوار القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة قبل نهاية المباراة.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
قرقاش: «مجزرة بيشاور» مؤشر لتحدي مواجهة الإرهاب
كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
الإمارات
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©