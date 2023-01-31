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الرياضي

«الانضباط» تعاقب فرق «الناشئين» و«الشباب»

«الانضباط» تعاقب فرق «الناشئين» و«الشباب»
31 يناير 2023 19:30

دبي (الاتحاد)
نظرت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، الإحالة المقدمة لها من رابطة المحترفين بخصوص مخالفة نادي دبا للائحة مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عاماً في مباراته أمام ناديي الجزيرة، وقررت خسارة نادي دبا في هذه المباراة بنتيجة ( 0 – 3 )، لمخالفته لعدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة.
واتخذت اللجنة القرار ذاته مع نادي البطائح لحدوث نفس المخالفة في مباراته أمام اتحاد كلباء، واعتمدت خسارة البطائح للمباراة بنتيجة ( 0 – 3 ).
وفرضت غرامة مالية على فريق يونايتد قدرها ثلاثة آلاف درهم، بسبب تأخر نزول الفريق لمدة أربع عشرة دقيقة قبل بداية الشوط الأول لمباراته أمام فريق الاتفاق في مسابقة دوري الدرجة الثانية.
وقررت إيقاف لاعب فريق إنتر سيتي أوليفر جيمس بوردن مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا درهم بسبب التحدث بطريقة غير لائقة مع حكم مباراة فريقه أمام فريق الدعم الرياضي في مسابقة دوري الدرجة الثالثة.
كما قررت إيقاف لاعبي البطائح عبدالله جاسم عبدالله، وعبدالله محمد عبدالله، مباراتين وتغريمهما ألفي درهم، بسبب التحدث بطريقة غير لائقة مع حكم مباراة فريقهما أمام نادي اتحاد كلباء في مسابقة دوري الشباب تحت 18 عاماً.
وفي مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عاماً، قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي مليحة أحمد سعيد مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ألفا درهم لتحدثه بطريقة غير لائقة مع حكم مباراة فريقه أمام نادي دبا الحصن، ووجهت عقوبة لفت النظر لنادي المدام بسبب نزول جماهيره لأرض الملعب في مباراته أمام نادي الشارقة.

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