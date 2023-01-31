مشوار طويل في دولية دبي للسلة.. غابش من 1 حتى 32

علي معالي (دبي)

يعتبر الحكم الدولي الكبير، يعقوب غابش، أحد العناصر التي وضعت بصمتها الكبيرة والمتألقة مع دولية دبي لكرة السلة، حيث عاش بداية الانطلاق للنسخة الأولى عام 1989، وها هو يوجد في طبعة 2023 بالنسخة رقم 32، ووصل عدد المباريات التي أدارها غابش على مدار تاريخه في هذه البطولة تحديداً 240 مباراة، وهو رقم لم يحققه أي حكم في تاريخ دولية دبي.

يقول غابش عن مشواره مع بطولة دبي: «لقد رافقتها منذ انطلاقتها الأولى عام 1989، وكان لي شرف تحكيم المباراة النهائية في 14 نسخة، وبدايتي مع البطولة جاءت كحكم طاولة، إلا أن إصراري على التحول إلى حكم ساحة قادني في عام 1993 للحصول على الشارة الدولية، وزاملت العديد من أساطير التحكيم الأوروبي، الذين أداروا مباريات هذه البطولة».

وقال غابش:«تعلمنا الكثير من هذه البطولة، خاصة عندما تواجد معنا منذ سنوات حكام من أميركا وروسيا وبولندا، ويُحسب لاتحاد السلة العمل الدؤوب على تطوير الحكام، خصوصاً أن البطولة قدمت الكثير من الخبرات، وأسهمت في تطوير اللعبة محلياً وإقليمياً، في ظل وجود منتخبات السلة الأوروبية في بداياتها، ثم الوجود المستمر لاحقاً لنخبة الأندية على صعيد قارتي آسيا وإفريقيا، كما يحصل في البطولة الحالية، التي جمعت للمرة الأولى بين أبطال آسيا وإفريقيا والعرب، من خلال الرياضي اللبناني، ومواطنه الهومنتمن، وسلا المغربي».

وأضاف غابش:«مشاركة الأندية الأوروبية في السنوات الأولى أسهمت في تأسيس نجاحاتها على الصعد كافة، وأفخر رغم بلوغي عامي الـ 61 بمواصلة تحقيق النجاحات للتحكيم الإماراتي، وإدارة مباريات هذه البطولة».

وأكد غابش أن التحكيم الإماراتي من أكبر المستفيدين من بطولة دبي الدولية، وقال: «تقدم البطولة في كل عام تجارب على أعلى مستوى في المنطقة، خصوصاً في ظل التنافس الكبير الذي تشهده المباريات، ما يوفر فرصاً لتألق العديد من حكام الدولة، الذين باتوا مطلباً لإدارة بطولات ونهائيات دوريات خليجية وعربية، ومنهم الدولي الحالي سالم الزعابي».

وأشاد يعقوب غابش بجهود اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة لما حققه من أرقام عديدة، مشيراً إلى أنه يمثل الأب الروحي له ولزملائه بفضل ما يجدونه من تشجيع مستمر.