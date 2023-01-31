حمّى الـ«سكوديتو» ترتفع في نابولي: «ننتظره منذ زمن»!



نابولي (أ ف ب)

«نابولي بطل إيطاليا».. جملة تتردّد كثيراً في الحيّ الإسباني الصاخب، قرب جدارية عملاقة لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، كما أمام الملعب الذي يحمل اسمه، إذ يكبر حلم الـ«سكوديتو» في نابولي بين إيمان بـ«الخرافة» ورغبة في «الانتقام» من الشمال الأكثر ثراءً.

مع فوز جديد يوم الأحد على روما (2-1)، بات نابولي قريباً من اللقب الأول في الدوري الإيطالي منذ أكثر من ثلاثة عقود، بعد لقبين كان مهندسهما في 1987 و1990 مارادونا الذي يغزو اسمه وصوره بقميص الرقم 10 كل أنحاء نابولي.

يقول ميركو برانديني البالغ 18 عاماً الذي أتى من توسكانا مع صديقيه لمتابعة الفوز «المهم» على نادي العاصمة: «نتفوّق بثلاث عشرة نقطة عن صاحب المركز الثاني (إنتر). الآن لا يمكننا أن نخسر إلا بأخطائنا، كل شيء بين أيدينا».

يتجوّل الأصدقاء الثلاثة المتّشحين بشال نابولي طويلاً في محيط الملعب الذي سمّي باسم مارادونا بعد وفاته في عام 2020، للاستمتاع بتلك النشوة التي تغمر المدينة.

فقد ازدادت الحماسة بشكل كبير منذ الفوز الرائع على يوفنتوس (5-1) في 13 يناير الحالي، وهي مباراة حاسمة في نظر العديد من المشجعين، لكن أحداً لن يقول لك أن اللقب محسوم، وأن الشعار الأخضر والأبيض والأحمر للبطل، قد خيط فعلاً على قمصان نابولي.

من جهته، يعتبر باسكال إسبوزيتو أنه «بالنسبة لنا، الفوز صعب لأسباب اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية».

كان جوزيبي بروسكولوتي في أرض الملعب، إلى جانب مارادونا، عندما فاز نابولي بلقب الدوري الأول.

يؤكد المدافع السابق البالغ من العمر 71 عاماً إن «المباراة كانت مختلفة، اللاعبون مختلفون، لا يمكن أن يكون هناك تشابه مع الفريق الحالي. المهم هو أن كل شخص يصنع قصته».

ويضيف عن فريق المدرّب لوتشانو سباليتي «نحن جزء من التاريخ، لكنهم أيضاً، بأهدافهم، يدخلونه. لم يتبق سوى اللقب للدخول النهائي»، معتبراً أن «نابولي سيكون بطلاً: التاريخ يقول إن النادي الذي يسجّل الكثير من النقاط في مرحلة الذهاب سيفوز دائماً».

دانييلي بيليني المذيع الرسمي لملعب مارادونا يحلم أيضاً داخل استاد «حام» في كل المباريات.

يقول إنه «في الثمانينيات، كنت في الخامسة أو السادسة من عمري عندما فاز مارادونا بالسكوديتو الأول، وثماني أو تسع سنوات عندما فاز بالثانية... نحن نعيش حلماً، ونأمل ألا نستيقظ قبل يونيو!».

وفي حال الظفر باللقب، ستكون الصحوة متفجّرة، مع مخزون كبير من الألعاب النارية وهي تخصّص محلّي.

ويُعدّ الطالبان فيليتشي دي سيموني وفرانتشيسكو بوفنتسي (18 عاماً) أنه «إذا فزنا، فسوف تستمر الاحتفالات لمدة عام على الأقل... ستكون هناك فوضى كبيرة هنا!».