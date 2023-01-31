ماني يبدأ التجهيز لمواجهة سان جيرمان

ميونيخ (أ ف ب)

عاد المهاجم الدولي السنغالي ساديو ماني إلى تدريبات الكرة مع فريقه بايرن ميونيخ، متصدر الدوري الألماني، وذلك قبل أسبوعين من الموقعة المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهي المرة الأولى منذ قرابة ثلاثة أشهر يتدرب فيها ماني مع الكرة، بعدما أصيب في ساقه اليمنى منتصف نوفمبر في الفوز على فيردر بريمن 6-1 في الدوري، ليجري جراحة بعد أيام قليلة.

وأدت هذه الإصابة إلى حرمان ماني من الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في مونديال قطر العام الماضي، ليعود ويدخل في سباق ضد الوقت لاستعادة مستواه وقبل توجه بايرن إلى ملعب «حديقة الأمراء» في 14 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 8 مارس المقبل على ملعب «أليانز أرينا».

وقال المدرب يوليان ناجلسمان في منتصف الشهر الحالي أثناء استعدادات العملاق البافاري في الدوحة: «في رأيي، أنا لا أعوّل عليه في المباراة الأولى ضد باريس، حتى لو كان متقدماً على برنامج التعافي».

وشهد بايرن عودة بونا سار للتدريبات الجماعية، بعدما خضع لجراحة في منتصف سبتمبر في الركبة اليسرى.

كما يغيب عن صفوف بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حارسه وقائده مانويل نوير بعدما تعرض لكسر في أسفل ساقه اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج، والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز بتمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى حتى نهاية الموسم.