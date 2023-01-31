مواجهة خاصة لجافي أمام فريق طفولته

مدريد (الاتحاد)

عندما يصل فريق برشلونة إلى ملعب بينيتو فيامارين للمواجهة مع ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم مساء الغد، ستكون هذه تجربة خاصة بشكل إضافي للاعب واحد تحديداً، وهو بابلو مارتن بايث جافيرا، المعروف باسم جافي، والذي أصبح الآن لاعباً منتظماً في التشكيلة الأساسية لبرشلونة على الرغم أن عمره 18 عاماً فقط، لكنه كان في أكاديمية ريال بيتيس قبل سبع سنوات فقط.

قد يكون صغيراً بالعمر وضئيل الحجم، لكن جافي هو أحدث الفائزين بجائزتي الفتى الذهبي والكرة الذهبية للاعب الشاب، ويعوض افتقاره للخبرة والحجم الكبير من خلال إحساسه الفطري باللعبة الجميلة. هذا الفهم للرياضة جاء بشكل طبيعي جزئياً ويتم تعليمه إياه بشكل جزئي أيضاً.

ولد جافي في مقاطعة إشبيلية، وقد تميز دائماً بين أقرانه، وبينما كان يكبر، أطلق عليه اسم أوليفر أتوم، اللاعب النجم في سلسلة «كابتن تسوباسا» أو كابتن ماجد باللغة العربية، وتلك المهارات الطبيعية جعلته ينضم إلى أكاديمية ريال بيتيس، ثم في سن الحادية عشر، انتقل إلى كتالونيا للدخول إلى أكاديمية «لا ماسيا» المرموقة في نادي برشلونة. وهناك، غالباً ما كان يلعب مع لاعبين أكبر منه عمراً، وكان دائماً يتميز بمهاراته الخاصة، وتعلم كيفية استخدام مواهبه بأكثر الطرق فاعّلية.

لقد أعده ذلك للصعود المبكر إلى كرة القدم العليا، حيث تنافس أولاً ضد اللاعبين الكبار عندما ظهر لأول مرة مع فريق برشلونة الرديف «ب» في 21 فبراير 2021 بعمر 16 عاماً و200 يوم في وقت لاحق من ذلك العام، وثق المدرب رونالد كومان بجافي بما يكفي لمنح الشاب أول ظهور له مع الفريق الأول في 29 أغسطس 2021 ضد خيتافي في الدوري الإسباني، عندما كان لاعب خط الوسط لا يزال يبلغ من العمر 17 عاماً و25 يوماً فقط.

على الفور، بدا جابي وكأنه ينتمي إلى «الليجا» وأنه كان يلعب مع فريق برشلونة الأول لسنوات. بوصفه قادراً على اللعب في أي من جانبي خط الوسط، أو حتى كجناح أيسر، أصبح جابي لاعباً مفيداً للغاية لنادي برشلونة. سواءً بدأ أو نزل من مقاعد البدلاء، فإنه دائماً ما يبذل قصارى جهده، وعلى الرغم من حجمه الصغير، فهو قادر على تجاهل المدافعين وهو يراوغ في طريقه عبر الخطوط، ويبحث دائماً عن تمريرة قاتلة.

هذا جعله لاعباً أساسياً للنادي الكتالوني وأيضاً للمنتخب الإسباني. وفي 6 أكتوبر 2021، بعد 62 يوماً فقط من عيد ميلاده السابع عشر، دخل التاريخ، من خلال البدء في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني ضد إيطاليا، وأصبح لاعب خط الوسط أصغر لاعب على الإطلاق يشارك مع منتخب بلاده الأول.

لعب بالفعل 17 مباراة مع «لا روخا» وسجل ثلاثة أهداف، أحدها ضد كوستاريكا في مونديال 2022 بعمر 18 عاماً و110 أيام فقط، أصبح أصغر هداف في تاريخ كأس العال منذ بيليه قبل 64 عاماً.