«حضور» تتصدر الحول في «تمهيدي المرموم» للهجن



دبي (وام)

اختتمت على ميدان المرموم، صباح اليوم، فعاليات السباق التمهيدي العاشر لهجن أبناء القبائل بإقامة تحديات الحول والزمول التي أقيمت على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، ونجحت «حضور» بشعار شعفار غلام موسى أحمد البلوشي في حصد صدارة التحدي الرئيسي للحول المحليات بعد أن سجلت توقيتاً قدره 12:53:8 دقيقة، ونالت «حشيمة» لسيف مبارك سيف الكتبي قمة الحول المهجنات في ثاني الأشواط بحسمها للمعركة في توقيت بلغ 12:43:2 دقيقة.

وكان التألق من نصيب شعار سعد غدير عبيد الكتبي في ثالث الأشواط للزمول المحليات، حين تمكن «غازي» من تحقيق الناموس في زمن قدره 13:22:3 دقيقة، وواصل «غرياف» لسعيد منانه غدير اجتبي مشوار تألقه بإحرازه المركز الأول في الشوط الرابع للزمول المهجنات بزمن بلغ 12:54:9 دقيقة.

وكان التوقيت الأفضل في تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل من نصيب «بشاير» لسلطان سيف مبارك الكتبي التي حققت صدارة الشوط الثالث عشر للحول المحليات بزمن قدره 12:41:8 دقيقة.

كما استضاف ميدان المرموم صباح أمس تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل التي أقيمت ضمن السباق التمهيدي العاشر على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ثمانية كيلومترات، وتمكنت «وبرة» لعلي سالم علي سليّم الكتبي من الفوز بالصدارة في الشوط الرئيسي للثنايا أبكار المحليات بـ 12:57:8 دقيقة.

واستطاعت «شواهين» بألوان شعار حمود سعيد الصغيّر الجنيبي أن تظفر بناموس التحدي الثاني للثنايا أبكار المهجنات بزمن بلغ 12:47:8 دقيقة، وكانت صدارة الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث من نصيب شعار مظفّر غلام موسى أحمد البلوشي الذي قدم «زعبيل» على القمة بتوقيت 12:48:2 دقيقة.

ونجح «محيط» لسلطان حميد سلطان بالكديدا في الحصول على صدارة رابع الأشواط للثنايا الجعدان المهجنات بتوقيت بلغ 12:53:0 دقيقة.

وحازت «دانات» بشعار ضاحي عبدالله ضاحي عبدالله التوقيت الأفضل في جميع الأشواط، والذي تحقق في الشوط السادس للثنايا أبكار المهجنات، وبلغ 12:44:8 دقيقة.

ويواصل نادي دبي لسباقات الهجن التحضيرات والتجهيزات استعداداً للمهرجان السنوي للهجن العربية الأصيلة «ختامي المرموم 2023» والذي ينطلق في 11 فبراير المقبل، وفي ذلك الإطار قام قسم الصيانة بعملية تجهيز ميادين السباقات لتظهر بأفضل صورة، وذلك من خلال تهيئة الأرضية ومنطقتي خط البداية والنهاية.

ويحرص نادي دبي لسباقات الهجن على توفير البيئة المناسبة لجميع المشاركين في السباقات، من خلال تحضير جميع المرافق بصورة مثالية، مع تجهيز المناطق المخصصة للسياح الأجانب، ومتابعي السباقات بصورة مشرفة.