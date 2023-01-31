منتخبنا في المجموعة الثانية بـ «آسيوية الريشة الطائرة»



رضا سليم (دبي)

أسفرت قرعة بطولة آسيا للفرق المختلطة للريشة الطائرة التي ينظمها اتحاد اللعبة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي ومجلس دبي الرياضي برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الرئيس الفخري لاتحاد الريشة الطائرة، وذلك بمركز إكسبو للمعارض خلال الفترة من 14 إلى 19 فبراير الجاري، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الثانية مع منتخبات ماليزيا والهند وكازاخستان، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وأوزبكستان، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات إندونيسيا وتايلاند والبحرين وسوريا ولبنان، وضمت الرابعة اليابان والصين تايبيه وهونج كونج وباكستان.

وأجريت مراسم القرعة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة بمقر مجلس دبي الرياضي اليوم للإعلان عن التفاصيل، وحضره سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وجاسم كنسو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة الريشة، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

كما تحدث في المؤتمر الصحفي موسى ناشد، أمين عام الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة، ود. ساتيا مينون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو أوشن كوربوريشن، واللاعبة الهندية بي في سيندو، بطلة العالم في كرة الريشة، المصنفة 6 على العالم، الحاصلة على فضية أولمبياد ريو 2016 وبرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

ويشارك في البطولة التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى، 17 منتخباً، ويحمل منتخب الصين لقب نسخة 2019، واليابان وصيفاً، وكلاهما في صدارة تصنيف البطولة، ثم إندونيسيا ثالثاً وماليزيا رابعاً، ويتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى بطولات العالم للريشة الطائرة، منها كأس سوديرمان وكأس توماس وكأس أوبر، وغيرها من البطولات العالمية.

وتقام البطولة في مسابقات فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال والسيدات والزوجي المختلط، وتبدأ بالدور التمهيدي بدوري من دور واحد، ثم مرحلة خروج المغلوب حتى النهائي.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن اتحاد الريشة على أعتاب مرحلة جديدة من التطور والازدهار، وقال: «نفخر بأن نتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للريشة الطائرة لاستضافة هذا الحدث القاري الكبير الذي تشارك فيه 17 دولة آسيوية من بينها أقوى دول العالم في هذه الرياضة الأولمبية، وتأتي هذه البطولة امتداداً للبطولات العالمية للريشة الطائرة التي كانت دبي سباقة في استضافتها، حيث أقيمت 4 بطولات عالمية في مجمع حمدان الرياضي كانت نهائيات بطولات العالم التي أقيمت على مدار أربع سنوات متتالية».

وأضاف: «تحظى الريشة الطائرة باهتمام كبير في الدولة بوجه عام، وفي دبي على وجه الخصوص لكونها رياضة أولمبية، واتخذها اللاعبون الدوليون مقراً لهم للاستعداد للأولمبياد من خلال التدريب في منشآتنا الرياضية المصممة وفق أحدث المواصفات العالمية، ومن أبرزهم اللاعب الدنماركي فيكتور أكسيلسن الذي تدرب في دبي وتمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، ونأمل أن تلهم هذه البطولة عدداً من شباب وشابات الوطن لممارستها والتطور فيها وصولاً إلى التمثيل المشرف للدولة في البطولات العالمية والدورات الأولمبية».

وتابع: «تنظيم البطولة في مدينة إكسبو سيزيد من روعة المنافسات، وسيلهم المتنافسين لتقديم أفضل ما لديهم، ونحن ندعم كل الجهود لنشر هذه الرياضة وتوفير سبل النجاح لبطولاتها بالتعاون مع اتحاد الإمارات للريشة التي ستسهم في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمو الفعاليات من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية لمتابعة بطولات رياضية مختلفة».

وأكدت نوره الجسمي، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، أن الحدث يتم تنظيمه لأول مرة في دبي، ووقع الاختيار على مقر إكسبو دبي لكونه وجهة سياحية عالمية، وتقيم الفرق المشاركة بفندق الروف إكسبو القريب من موقع المنافسات، وسيتم تقديم سبل الدعم كافة للفرق المشاركة من قبل الاتحاد وشركة بيوند بوندريس المنظم.