مسجد النور يضيء ختام النسخة الثامنة لـ «طواف الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توج الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، الفائزين في النسخة الثامنة من طواف الشارقة الدولي، حيث توج ادني فان انجلين من فريق روجاي التايلاندي بلقب الطواف، كما كرم أبطال المرحلة الأخيرة التي كانت مسك الختام بفضل المنافسة المثيرة التي احتدمت بين المشاركين لحسم المراكز الأولى، وتوافرت لحفل الختام عند مسجد النور كل أسباب النجاح، بفضل التنظيم والإخراج الرائع لمراسم تتويج الأبطال.

شهد الختام وشارك في تتويج الفائزين، منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، واللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك محمد جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وسالم المهيري، رئيس المجلس البلدي بالشارقة.

وفاز بالمركز الأول في المرحلة الخامسة لوكاس كارستين من فريق روجاي، وحل ثانياً بول جريجا من فريق شباب الأهلي، وحصل على الميدالية الفضية، والثالث ايرواندي لاكاسيك من فريق ترينجانو وحصل على الميدالية البرونزية.

أما بالنسبة لقصمان التميز، ففاز بالقميص الأصفر برعاية مصرف الشارقة الإسلامي أدني فان انجلين من فريق روجاي، وحصل على كأس الطواف، تلاه أريا فونزافاس من فريق روجاي الذي حل في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم رودولف ريمخي من فريق ألماتي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

أما القميص الأخضر لأفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، ففاز به نسيم السعيدي من فريق شرطة دبي، وفاز أيمن شيدي من فريق ترينجانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.