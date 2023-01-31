دي ماريا يكشف «مفاجأة سكالوني» التي أربكت «الديوك»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب يوفنتوس الإيطالي النقاب عن ملابسات مشاركته أساسياً في مباراة نهائي كأس العالم الأخيرة بقطر، رغم أنه لم يكن جاهزاً قبلها بسبب الإصابة، حيث جلس على «دكة البدلاء» خلال مباراة أستراليا في دورالـ16 ولم يلعب سوى 8 دقائق في مباراة هولندا بدورالثمانية، بينما شارك في جزء من مباراة كرواتيا في قبل النهائي.

وقال دي ماريا في حديث لشبكة «تي واي سي سبورت»: إنه لم يكن يتوقع على الإطلاق أن يشارك أساسياً في نهائي المونديال أمام منتخب فرنسا، بل إنه لم يكن يتصور أن يقوم ليونيل سكالوني المدير الفني للتانجو بإشراكه في الجناح الأيسر، وليس الأيمن كما تعود دائماً.

وأضاف دي ماريا «34عاماً» قائلاً: سكالوني أبدى ثقته في شخصي وفي إمكانياتي وشعرت في تدريبات ما قبل المباراة إنني في حالة جيدة ولاحظت أنه يضعني في مركز الجناح الأيسر، وتصورت أنه أخطأ من دون قصد، ولكنه شرح لي بعدها أنه يريدني في هذا المركز وأننا سنفاجئ «الديوك» بذلك وسنرهقهم وسنصنع الفارق لأن هذه الجبهة اليسرى هي نقطة الضعف الوحيدة عندهم.

ورغم خروج دي ماريا في الدقيقة 64 من المباراة، بعد أن حقق الغرض من وجوده في الجبهة اليسرى وسجل هدفاً جميلاً، ظل يتابع المباراة وهو في حالة توتر حتى نهاية ركلات الترجيح بفوز منتخب بلاده 4-2 بعد أن تعادل المنتخبان 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وواصل دي ماريا حديثه قائلاً: لم أشك لحظة في فوز منتخب بلادي وحمل كأس العالم.

وعبر دي ماريا عن ذلك في رسالة بعث بها إلى زوجته قبل المباراة، فقد كان على يقين من الفوز، مثلما كان كذلك خلال نهائي بطولة كوبا أميركا التي فاز «التانجو» بكأسها عام 2021 بعد طول غياب، وسجل هدفاً في المباراة النهائية أمام البرازيل، كما سجل في بطولة «الفيناليسيما» التي واجه فيها منتخب الأرجنتينن بطل أمريكا الجنوبية، نظيره منتخب إيطاليا بطل أوروبا المتوج.

وقال دي ماريا: كان لدي شعور قوي بالفوز بكأس العالم ولم يفارقني هذا الشعورعلى الإطلاق طوال المباريات، وها أنا أسجل في النهائي مثلما فعلت من قبل في كوبا أميركا و«الفيناليسيما».