الشارقة بطل دوري كرة الصالات للمرة الأولى



الشارقة (الاتحاد)

توج فريق الشارقة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه بفوزه في إياب النهائي على مضيفه البطائح بنتيجة 8-2، بعدما حسم لقاء الذهاب 5-3، ويعتبر أول فريق يجمع بين ثنائية دوري الرديف ودوري الرجال في مسيرة اللعبة.

وبعد نهاية المباراة، توج عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أبطال الشارقة، بحضور عبدالملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات، وعلي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وحمد سالم بن حمودة، رئيس مجلس إدارة نادي البطائح، وشهاب العوضي، الأمين العام للجنة، وعمران الجسمي، عضو مجلس إدارة شركة الكرة، مشرف اللعبة في قلعة الملك.

وأشاد عمران الجسمي بجهود ودعم ومتابعة علي المدفع، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء الإدارة، وعبدالله العجلة، رئيس شركة الكرة وأعضاء الشركة، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي واجهها «الملك» في مشواره للحصول على اللقب الأول الذي لعب جمهور الشارقة دوراً كبيراً فيه.

أما البرازيلي ماركوس سيراتو، مدرب الفريق الذي سبق له الفوز بكأس العالم، لاعباً ومدرباً مع منتخب السامبا، فقال: «أسعى جاهداً لتقديم كل خبراتي للارتقاء باللعبة، أحببت نادي الشارقة الذي يوفر للفريق كل عوامل النجاح، وأيضاً مختلف أندية الدولة تمتلك لاعبين مواطنين جيدين، وتقارب المستويات ألهب الحماس في اللعبة».