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لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023

لجنة حكام بناء الأجسام تعتمد خطة 2023
31 يناير 2023 16:00


دبي (الاتحاد)
نظم اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في مقره في دبي، الاجتماع الأول للجنة حكام بناء الأجسام في الدولة خلال العام الحالي 2023، وأشرف عليه عضو مجلس إدارة الاتحاد والحكم الدولي فيصل الغيص الزعابي، وبحضور السكرتير الفني للاتحاد عبد المجيد يزبك، وضم 14 حكماً من الدوليين والمحليين.
تم خلال الاجتماع التطرق إلى أبرز التعديلات التي طرأت على اللعبة لتعميمها وتطبيقها، إضافة إلى التحديات التي تصادف الحكام الدوليون خلال البطولات، وتم اتخاذ عدد من القرارات التي ستساهم في تعزيز النجاح التحكيمي، ومنها إنشاء فريقي عمل من المحكمين لقيادة البطولات، كما تم بحث خطة العمل المقبلة للعام 2023، ومنها في المشاركات الدولية محلياً وخارجياً، واعتمادها تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الاتحاد.
وفي السياق نفسه، أكد الأمين للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، توجيهات الشيخ عبد الله الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بالعمل على تطوير الجانب التحكيمي ليواصلوا ظهورهم المميز على المستويات كافة، وأشار إلى المشاركات الناجحة لحكام بناء الأجسام الإماراتيين خلال بطولات آسيا والعالم ودولية الفجيرة ودولية دبي وبطولات دولية خارجية أخرى، وأنها تستحق تقديم المزيد من الدعم، وتوفير سبل الارتقاء بالأداء التحكيمي ليتواكب مع التميز الذي يحققه لاعبو الإمارات في المنافسات.

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