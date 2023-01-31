الريال وبرشلونة.. «3 كلاسيكو» في 20 يوماً!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ينذر الشهران القادمان - فبراير ومارس - بمواجهات صعبة ومتتالية بين كبيري الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة، ومن المرجح أن يكون تأثيرها كبيراً على مسيرة كل منهما خلال هذا الموسم في البطولات المختلفة التي يشاركان فيها «كأس ملك إسبانيا والليجا» على المستوى المحلي، ودوري الأبطال، بالنسبة للميرينجي، والدوري الأوروبي بالنسبة للبارسا.

بداية، يلتقي الكبيران وجهاً لوجه 3 مرات خلال 20 يوماً فقط، منها مرتان في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد أن أوقعتهما القرعة سوياً، 28 فبراير «ذهاب» في «سانتياغو برنابيو» وبعدها بثلاثة أيام «عودة» في «الكامب نو».

ولن يقتصر الأمر على ذلك، وإنما هناك «كلاسيكو» ثالث بينهما في الدوري الإسباني «الليجا» يوم 19 مارس المقبل في «كامب نو»، وهى المباراة التي سيكون لها تأثير على مسيرتهما في «الليجا».

وخلال فترة الشهرين، تواجه كتيبة أنشيلوتي المدير الفني للريال، ليفربول الإنجليزي في «أنفيلد» في ذهاب دورالـ16 لدوري الأبطال، ثم أتلتيكو مدريد في الليجا، ثم برشلونة مرتين في كأس الملك، ثم ريال بيتيس وإسبانيول برشلونة وأخيراً برشلونة في الدوري الإسباني.

ولا يقل جدول مباريات برشلونة سخونة وازدحاماً بالمواجهات الصعبة، حيث تواجه كتيبة تشافي هيرنانديز المدير الفني، ريال بيتيس ثم إشبيلية، ثم مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 للدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بخلاف مباريات ريال مدريد الثلاث.

وذكر موقع جول العالمي، الذي أورد هذا التقرير، أن المستفيد الأكبر من مواجهة ريال مدريد لبرشلونة 3 مرات هم عشاق الفريقين في مختلف أنحاء العالم، والذين كانوا ينتظرون حدوث ذلك لتحقيق المزيد من المتعة، لأن مثل هذه المواجهات بينهما هي التي صنعت شعبيتهما معاً عبر العالم.