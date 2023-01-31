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«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في يناير»

«المحترفين» تعلن المرشحين لجوائز «الأفضل في يناير»
31 يناير 2023 14:30

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، أسماء المرشحين لجوائز الأفضل الشهرية، في دوري أدنوك للمحترفين، وذلك عن شهر يناير، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب.
ويتواجد في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عن شهر يناير، أندريه يارمولينكو وكودجو لابا لاعبا العين، وفابيو ليما لاعب الوصل، وجواو بيدرو لاعب الوحدة، ووليد عباس لاعب شباب الأهلي.
أما في قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى عن شهر يناير، فيتواجد، أحمد شمبيه «النصر»، ماجد ناصر «شباب الأهلي» ومحمد الشامسي «الوحدة».
ويتنافس على جائزة أفضل مدرب عن شهر يناير، البرتغالي ليوناردو جارديم «شباب الأهلي» والإسباني مانويل خمينيز «الوحدة»، والأرجنتيني خوان بيتزي «الوصل».
وتم فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، ابتداءً من الساعة 12 ظهر اليوم، ويستمر التصويت لمدة 24 ساعة، تُعلن بعدها أسماء الفائزين عبر الحسابات الرسمية لرابطة المحترفين.

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