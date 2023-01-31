ماكلروي يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»

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تقدم الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي إلى المركز الثاني في ترتيب الموسم لجولة دي بي ورلد للجولف التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي» بالشراكة مع رولكس، بعدما توج بلقب بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك أمس في نادي الإمارات للجولف.

ورفع المصنف الأول عالمياً كأس «الدلة» الشهير للمرة الثالثة في مسيرته، ليتقدم إلى المركز الثاني بحسب التصنيف الصادر أمس، وأصبح رصيده إلى 1335 نقطة، وهو الذي يسعى لتعزيز حظوظه بالدفاع عن لقب «السباق إلى دبي» الذي حققه الموسم الماضي، عندما رفع كأس هاري فاردون في شهر نوفمبر الماضي في عقارات جميرا للجولف في دبي.

ونجح ماكلروي من تحقيق 19 ضربة تحت المعدل على ملعب المجلس، في البطولة التي امتدت لمدة 5 أيام بشكل استثنائي، بعد التعامل بشكل ناجح مع الأمطار الغزيرة التي هطلت في أول جولتين، لكن رغم ذلك تم الانتهاء من جميع جولات البطولة لاحقاً.

واستفاد الأسترالي لوكاس هيربرت من حصوله على المركز الثالث في البطولة، ليتقدم 115 خطوة دفعة واحدة، ويصبح بالمركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 533 نقطة.

وجاءت بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك ضمن سلسلة «ديزرت سوينج» التي تقام على أرض الإمارات مطلع العام الجاري، وسبق أن شهدت إقامة بطولتي هيرو كاب وأبوظبي إتش إس بي سي، وتتواصل مع بطولة رأس الخيمة كلاسيك في نادي الحمرا للجولف بالفترة 2 - 5 فبراير.

ويشهد الموسم الحالي الذي يحمل مسمى «السباق إلى دبي» بدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تقاسم اللاعبون الثمانية الأوائل مجموعة مكافآت مالية تم زيادتها إلى 6 ملايين دولار، كجزء من إجمالي الجوائز المالية البالغة 144.2 مليون دولار، كما سيقام ما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة في الروزنامة العالمية لجولة دي بي ورلد في 2023.