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الرياضي

منتخب الجودو إلى باريس «الخميس» استعداداً لـ«جراند سلام»

منتخب الجودو إلى باريس «الخميس» استعداداً لـ«جراند سلام»
31 يناير 2023 13:30

أبوظبي (الاتحاد)
يصل منتخبنا الأول للجودو يوم بعد غدٍ «الخميس» إلى العاصمة الفرنسية باريس، استعداداً للمشاركة في بطولة «باريس جراند سلام 2023»، والتي تقام يومي 4 و5 فبراير الجاري، بعد أن تقدم 550 لاعباً ولاعبه من 85 دولة حتى الآن في البطولة الكبرى، من بينها 9 دول عربية ممثلة في منتخبات دولة الإمارات، والبحرين، قطر، المغرب، تونس، ولبنان والعراق، الجزائر وجيبوتي، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى مساء الجمعة، حسب لائحة البطولة.
وكان منتخبنا الأول قد أقام سلسلة من التدريبات البدنية والفنية في بلغاريا وبلجيكا استعداداً لتحدي باريس المقبل، وقد ضمت قائمته 6 أفراد منهم لاعبتان و4 لاعبين، وهما ميثاء النيادي، التي تشارك في منافسات وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في منافسات تحت 57 كجم، واللاعبون، جورام أرام في وزن تحت 66 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف، الذي يشارك في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى فيكتور مدرب المنتخب، ويرأس بعثة منتخبنا ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو.
وشدد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو في اتصال هاتفي مع ناصر التميمي، الأمين العام للاتحاد، رئيس البعثة على ضرورة التركيز خلال المرحلة القادمة من المعسكرات والمشاركات، استعداداً لأولمبياد باريس 2024.
وذكر أن مشاركة جودو الإمارات في بطولة القدس المقررة في منتصف فبراير الحالي ستكون نسائية بمشاركة لاعبتين وهما ميثاء النيادي وباتسو ألتان.

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