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راشد بن حميد يترأس وفد اتحاد الكرة إلى الكونجرس الآسيوي

راشد بن حميد يترأس وفد اتحاد الكرة إلى الكونجرس الآسيوي
31 يناير 2023 11:45

دبي (الاتحاد)
يُشارك وفد اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثالث والثلاثين، المقرر عقده غداً «الأربعاء» في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء.
ويترأس وفد اتحاد كرة القدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، ويرافقه عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد رئيس رابطة المحترفين، المرشح لعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تزكية معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لولاية ثالثة في رئاسة الاتحاد القاري تمتد حتى عام 2027، إلى جانب انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي وممثلي قارة آسيا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم للدورة الانتخابية القادمة.

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