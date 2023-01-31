«شديد» بطل كأس منصور بن زايد في الكويت



الكويت (الاتحاد)

توج الجواد «شديد» لإسطبل النشاما، بإشراف المدرب الشيخ جابر الصباح، وبقيادة الفارس فيصل الفرماوي، بطلاً لكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان المخصص للخيل العربية المستوردة وإنتاج الخليج عمر ثلاث سنوات وما فوق، البالغة جائزته 2500 دينار كويتي، والذي أقيم بنادي الصيد والفروسية بدولة الكويت الشقيقة.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتداداً للتعاون المستمر بين الكويت والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وأكد «شديد» نجوميته بفوز مستحق، وبفارق مريح، متفوقاً على غريمه «مايك مي» لإسطبل العصيمي، بإشراف عايض الرويس، وقيادة إيجور، فيما جاء في المركز الثالث «الكبير» للمالك والمدرب خالد العصيمي، وقيادة معجب، وسجل البطل زمناً وقدره 2:03:60 دقيقة.

وتوج د. مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت، مع الشيخ صباح فهد الصباح، الفائزين بكأس مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية المستوردة وإنتاج الخليج.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، ومبادلة الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، واتصالات الشريك الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، وشركة فيولا، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة، وقرية الإمارات العالمية للقدرة، ونادي أبوظبي للفروسية.