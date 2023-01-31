ختام مبهر لبطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت بنجاحات مبهرة منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات التي أقيمت على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط مشاركة 150 لاعباً يمثلون 36 نادياً على مستوى الدولة.

حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين وتقديم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأبطال 23 فئة، ضمن نهائيات البطولة، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، بجانب سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وطارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي خوري وياسر سالم وخالد السويدي.

وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً وتشجيعاً كبيراً لأبطال الأندية المشاركة، التي أكدت المكانة المرموقة لرياضة المواي والنجاحات الكبيرة التي قطعتها خلال الفترة الزمنية القياسية منذ نشأت وتأسيس اتحاد اللعبة.

وأسفرت لقاءات النهائيات عن مواجهات مثيرة وتنافس محتدم، الأمر الذي أثرى البطولة بمستويات فنية عالية وأداء قتالي مميز لنجوم الأندية في البطولة التي أقيمت تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي، كما شهدت منطقة (الفان زون) تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من قبل زوار البطولة ومحبي اللعبة.

من جانبه، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه المتواصل لتحقيق النهضة والتطور لرياضة المواي تاي التي تشهد نقلة نوعية بفضل دعم ورعاية سموه لمسيرة الاتحاد»، مضيفاً:«إن بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات وما شهدته من مستويات فنية مميزة ومواجهات تنافسية عالية أكدت على زيادة عدد الممارسين للرياضة وحرص الأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد».

وتابع:«نفخر بهذه النجاحات التي تمثل مكسباً مهماً لرياضة المواي تاي وتدعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في مختلف فئات النزالات، مشيداً بدور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة».