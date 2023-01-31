الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

ختام مبهر لبطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات

ختام مبهر لبطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات
31 يناير 2023 12:30


أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
30 نزالاً في انطلاقة بطولة الإمارات للمواي تاي
36 نادياً في بطولة الإمارات للمواي تاي


اختتمت بنجاحات مبهرة منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات التي أقيمت على مدار 3 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسط مشاركة 150 لاعباً يمثلون 36 نادياً على مستوى الدولة.
حضر اليوم الختامي وشارك في تتويج الفائزين وتقديم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية لأبطال 23 فئة، ضمن نهائيات البطولة، الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن حمدان آل نهيان، بجانب سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، وطارق محمد المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للاتحاد، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد علي خوري وياسر سالم وخالد السويدي.
وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً وتشجيعاً كبيراً لأبطال الأندية المشاركة، التي أكدت المكانة المرموقة لرياضة المواي والنجاحات الكبيرة التي قطعتها خلال الفترة الزمنية القياسية منذ نشأت وتأسيس اتحاد اللعبة.
وأسفرت لقاءات النهائيات عن مواجهات مثيرة وتنافس محتدم، الأمر الذي أثرى البطولة بمستويات فنية عالية وأداء قتالي مميز لنجوم الأندية في البطولة التي أقيمت تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي، كما شهدت منطقة (الفان زون) تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من قبل زوار البطولة ومحبي اللعبة.
من جانبه، قال عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي والآسيوي للمواي: «نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، تثميناً لدعمه المتواصل لتحقيق النهضة والتطور لرياضة المواي تاي التي تشهد نقلة نوعية بفضل دعم ورعاية سموه لمسيرة الاتحاد»، مضيفاً:«إن بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات وما شهدته من مستويات فنية مميزة ومواجهات تنافسية عالية أكدت على زيادة عدد الممارسين للرياضة وحرص الأندية على المشاركة والتفاعل مع أجندة الاتحاد».
وتابع:«نفخر بهذه النجاحات التي تمثل مكسباً مهماً لرياضة المواي تاي وتدعم خططنا الطموحة لتوسيع قاعدة اللعبة ورفد المنتخبات الوطنية بالمواهب الواعدة في مختلف الفئات والأوزان، متقدماً بالتهنئة والتبريكات لجميع الفائزين في مختلف فئات النزالات، مشيداً بدور الأندية المشاركة واللاعبين في إثراء الأجواء التنافسية للبطولة». 

المواي تاي
اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج
عبدالله النيادي
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©