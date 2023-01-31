دوري اليد يعود بعد توقف 48 يوماً



رضا سليم (دبي)

تستعد أندية دوري اليد لعودة المسابقة من جديد بعد توقف دام 48 يوماً، بإقامة الدور نصف النهائي الذي يضم مجموعتين، وتبدأ مباريات المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل، فيلتقي شباب الأهلي مع مليحة بصالة الفرسان، والوصل مع العين بصالة الإمبراطور، فيما تقام الجولة الثانية من المجموعة يوم 10 فبراير وتجمع الوصل مع مليحة، والعين مع شباب الأهلي، وتختتم مباريات المجموعة بلقائي مليحة مع العين وشباب الأهلي مع الوصل يوم 18 فبراير، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم 4 فبراير وتجمع الشارقة مع دبا الحصن والجزيرة مع النصر، وتقام الجولة الثانية يوم 11 فبراير بلقائي الجزيرة مع دبا الحصن والنصر مع الشارقة، فيما تقام الجولة الأخيرة للمجموعة بلقاء دبا الحصن مع النصر يوم 17 فبراير، فيما تأجلت مباراة الشارقة مع الجزيرة إلى يوم 18 فبراير.

ويحصل المتصدر في كل مجموعة على نقطتين اعتباريتين في الدور النهائي، بينما الوصيف في كل مجموعة يحصل على نقطة اعتبارية واحدة، في الدور النهائي وتتوقف المسابقة بعد نهاية الدور نصف النهائي.

كانت لجنة المسابقات قد أوقفت مباريات الدوري في توقيت بطولة العالم لكرة اليد وما سبقها من تحضيرات، إلا أن النشاط لم يتوقف، لتقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي توج الشارقة بلقبها.