الأربعاء 1 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

دوري اليد يعود بعد توقف 48 يوماً

دوري اليد يعود بعد توقف 48 يوماً
31 يناير 2023 12:00


رضا سليم (دبي)
تستعد أندية دوري اليد لعودة المسابقة من جديد بعد توقف دام 48 يوماً، بإقامة الدور نصف النهائي الذي يضم مجموعتين، وتبدأ مباريات المجموعة الأولى يوم الجمعة المقبل، فيلتقي شباب الأهلي مع مليحة بصالة الفرسان، والوصل مع العين بصالة الإمبراطور، فيما تقام الجولة الثانية من المجموعة يوم 10 فبراير وتجمع الوصل مع مليحة، والعين مع شباب الأهلي، وتختتم مباريات المجموعة بلقائي مليحة مع العين وشباب الأهلي مع الوصل يوم 18 فبراير، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية يوم 4 فبراير وتجمع الشارقة مع دبا الحصن والجزيرة مع النصر، وتقام الجولة الثانية يوم 11 فبراير بلقائي الجزيرة مع دبا الحصن والنصر مع الشارقة، فيما تقام الجولة الأخيرة للمجموعة بلقاء دبا الحصن مع النصر يوم 17 فبراير، فيما تأجلت مباراة الشارقة مع الجزيرة إلى يوم 18 فبراير.
ويحصل المتصدر في كل مجموعة على نقطتين اعتباريتين في الدور النهائي، بينما الوصيف في كل مجموعة يحصل على نقطة اعتبارية واحدة، في الدور النهائي وتتوقف المسابقة بعد نهاية الدور نصف النهائي.
كانت لجنة المسابقات قد أوقفت مباريات الدوري في توقيت بطولة العالم لكرة اليد وما سبقها من تحضيرات، إلا أن النشاط لم يتوقف، لتقام بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي توج الشارقة بلقبها.

أخبار ذات صلة
الشارقة.. العزف المنفرد في ملاعب اليد
الشارقة يُتوج بكأس اليد للمرة الثالثة
دوري اليد
اتحاد اليد
كرة اليد
آخر الأخبار
تعبيرية
دنيا
5 أخطاء شائعة عند شراء الهدايا.. تجنبها
اليوم 07:52
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
دنيا
5 استخدامات لهاتفك الذكي قد لا تعرفها!
اليوم 07:46
النائبة الأمريكية مارسي كابتور (D-OH) تتحدث مع اللاجئين الأوكرانيين خلال مؤتمر صحفي عقده تجمع الكونغرس الأوكراني خارج مبنى الكابيتول في واشنطن
عربي ودولي
أميركا تعد حزمة مساعدات لأوكرانيا
اليوم 07:31
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
عربي ودولي
الإمارات.. نموذج للتسامح والتعايش بين البشر
اليوم 01:59
منظر عام لمدينة القدس القديمة ويظهر مسجد قبة الصخرة (أ ف ب)
عربي ودولي
مبادرة مصرية لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية
اليوم 01:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©