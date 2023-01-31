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الدرمكي رئيساً لـ «فنية أبوظبي لرفع الأثقال»

الدرمكي رئيساً لـ «فنية أبوظبي لرفع الأثقال»
31 يناير 2023 11:30

أبوظبي (الاتحاد)

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كون مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال برئاسة عبد الله عيسى الزعابي، لجنته الفنية برئاسة خليفة حمد الدرمكي نائب رئيس مجلس الإدارة، في اجتماعه الذي عقده أمس بمقره في مدينة خليفة (أ)، بحضور عبد الله حيي الشامسي، وعبير عبد الحميد أميري عضوي مجلس الإدارة، اللذين تم تكليفهما عضوين باللجنة الفنية، كما حضر الاجتماع خليفة راشد الزعابي مدير الخدمات المساندة، وأفيناش باندو المدير الفني للنادي، الذي أطلع المجلس على خططه وبرامجه الفنية، التي تهدف إلى النهوض برياضة رفع الأثقال في إمارة أبوظبي، وتحقيق الإنجازات في دوليا وأولمبياً.
وأشاد الزعابي بالجهود المبذلة من قبل أعضاء مجلس الإدارة، للنهوض برياضة رفع الأثقال، وناقش الاجتماع تنظيم بطولة أبوظبي الأولى لرفع الأثقال المفتوحة، وخطة النادي الاستراتيجية والتقارير المتعلقة بالفترة المقبلة.
كما تم استعراض سير الخطط الخاصة بالنادي للموسم الرياضي 2023، وأثنى رئيس مجلس الإدارة على الخطط والبرامج الموضوعة للنهوض برياضة رفع الأثقال والأسس وآليات العمل المقررة ضمن سياسة مجلس الإدارة نحو النهوض بالنادي، ونشر ثقافة رياضة رفع الأثقال في أبوظبي خاصة والإمارات عامة، ودعم ورعاية الموهوبين والوصول بهم إلى منصات التتويج المحلية والإقليمية والدولية من خلال التعاون والتكامل وبناء شراكات بين جميع الأندية الرياضية والمؤسسات ذات الصلة، كما تناول الاجتماع تحديد المهام والأهداف ومتابعة كافة قطاعات النادي ووضع مؤشرات الأداء ومراقبة التنفيذ بشكل دوري.
وأكد عبدالله عيسى الزعابي، ضرورة التناسق والتناغم بين أعضاء المجلس للنهوض بمسيرة النادي وأضاف، أن هناك مهام ومسؤوليات تقع على عاتق الجميع، ويداً بيدٍ نستطيع أن ننجز الكثير.
الجدير بالذكر أن لدى المدرب الفني باندو، خبرة تدريبية وأكاديمية كبيرة، كما حقق العديد من الإنجازات المهمة أبرزها قيادته للمنتخب الإندونيسي لتحقيق ميداليتين في أولمبياد ريو 2016، كما يشغل عضوية لجنة التدريب والبحث التابعة للاتحاد الدولي للعبة، وكانت آخر محطاته مدير قطاع التطوير في الاتحاد الهندي.

رفع الاثقال
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