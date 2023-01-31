ليما والسناني والملا نجوم «سبورت فور أوول»

دبي (الاتحاد)

أعلنت شبكة «سبورت فور أوول» عن نتائج الاستفتاء الأسبوعي، الذي تُجريه للموسم الرابع على التوالي لاختيار نجوم دوري أدنوك للمحترفين، والتي تعتمد آلية التصويت فيه على تقسيم نسبة 40% للجنة من خبراء كرة القدم والإعلام الرياضي، و60% لجمهور ومتابعي منصة «سبورت فور أوول».

وكشفت الشبكة عن فوز النجم الوصلاوي فابيو دي ليما بكأس «سبورت فور أوول» للمرة الثانية هذا الموسم، وجائزة أفضل لاعب في الجولة الرابعة عشر، بعدما حصل هداف «الإمبراطور» على 55% من إجمالي الأصوات.

وفي فئة أفضل حارس، نجح خالد السناني حارس مرمى الوصل من اقتناص قفاز الإجادة للمرة الرابعة هذا الموسم برصيد 36%، ليؤكد السناني قدرته على صنع الفارق مع فهود زعبيل، مساهماً في بقاء الفريق ضمن المربع الذهبي لجدول الترتيب.

كما حصد حكم مباراة الوحدة والوصل، يحيى الملا، جائزة أفضل صافرة في الجولة الـ 14 ب 63%، متقدماً على عمار الجنيبي، الذي أدار مباراة الشارقة وشباب الأهلي (37%).

وحول الاستفتاء وتغطيات شبكة «سبورت فور أوول» قال عبد العزيز عبد الله، مؤسس ومدير الشبكة: «نسعى دائماً أن نكون عند حُسن ظن متابعينا، وبما أننا جزء من الإعلام الرياضي للدولة بشتى أنواعه، فإن ذلك يضع على عاتقنا مسؤولية تقديم مادة إعلامية مهنية ومحترفة تواكب الأحداث الرياضي».