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«أيه إم» أول المتأهلين إلى نهائي «فضية دبي للبولو»

«أيه إم» أول المتأهلين إلى نهائي «فضية دبي للبولو»
31 يناير 2023 10:30

دبي (الاتحاد)
حقق فريق الإمارات فوزه الثاني في بطولة كأس دبي الفضية للبولو، المقامة حالياً بملاعب نادي الحبتور للبولو والفروسية، وجاء الفوز على حساب فريق الحبتور إيفزا 12-10، كما حقق فريق «أيه إم» فوزه الثالث على «بنجاش دودسون وهوريل» بنتيجة 7-5 ليكون أول المتأهلين إلى نهائي الكأس، المقرر له يوم السبت المقبل، وسينتظر فريق «أيه إم» نتائج مباريات بعد غدٍ «الخميس»، والتي ستحدد هوية الطرف الثاني في النهائي.
أما عن تفاصيل المباراة الأولى، فقد افتتح خالد العمران مسلسل الأهداف لفريق الإمارات وأضاف تومي بيريسفورد هدفي فريقه الثاني والثالث، منهياً الشوط الاول بتقدم الإمارات 3-0، ثم التقدم 5-0 مع نهاية الشوط الثاني، وفي الشوط الأول سجل هدفاً واحداً ليرفع النتيجة إلى 6-0.
وعاد فريق الحبتور إيفزا في الشوط الرابع ويسجل 6 أهداف ورد الإمارات بتسجيل 3 أهداف ليرفع النتيجة إلى 9-6، وفي الشوط الخامس والأخير أحرز الحبتور 4 أهداف بفضل تألق محمد الحبتور وباوتيستا، إلا أن فريق الإمارات أنهى المباراة بفارق هدفين 12-10.
وحصل تومي بيريسفورد لاعب فريق الإمارات على لقب هداف المباراة برصيد 7 أهداف، ويلتقي الإمارات مع بنجاش يوم غدٍ الخميس فيما يلتقي فريق الحبتور إيفزا مع ذئاب دبي كافو لحسم أمر البطاقة الثانية إلى النهائي.
وفي المباراة الثانية، بادر فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا بالتقدم، منهياً الشوط الأول بهدف دون رد ثم تعادل أجناسيو لفريق «بنجاش دودسون وهوريل» ثم عاد «أيه إم» للتقدم مرة ثانية بهدفين مقابل هدف ويتعادل الفريقان في الشوط الثالث 3-3، وفي الشوط الرابع يحرز كل فريق هدفين وتصل النتيجة إلى 5-5، والشوط الخامس استطاع «أيه إم» أن يخطف هدفين ويخرج فائزاً 7-5، ويتأهل للمباراة النهائية.

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