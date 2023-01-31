عجمان يفقد جهود ميرال 6 أسابيع

رضا سليم (دبي)

يفقد فريق عجمان جهود السلوفيني ميرال ساماردزيك قائد الدفاع بسبب الإصابة، التي لحقت به في مباراة الفريق أمام شباب الأهلي في الجولة الـ 13 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث أصيب بخلع في «الكوع» وخرج من المباراة بعد 18 دقيقة، وبعد خضوع اللاعب للفحص الطبي تبين أنه أصيب بتمزق في الرباط الداخلي لمفصل المرفق الأيسر.

وأكد الدكتور طارق محمد طبيب الفريق أن إصابة اللاعب لا تحتاج إلى جراحة بعد عرض حالته على أكثر من طبيب متخصص في الجراحة، ولكنه يحتاج إلى تثبيت المرفق لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، وقال: قمنا بتثبت الذراع، وسننتظر في الفترة المقبلة لعمل أشعة من جديد للاطمئنان على اللاعب.

ويواجه عجمان مشكلة في الخط الخلفي بسبب غياب ميرال، الذي لن يعود إلا في الأسبوع العشرين، وبالتالي سيغيب عن المباريات الخمس المقبلة أمام النصر والشارقة ودبا الفجيرة وبني ياس وخورفكان، كما غاب عن مباراة العين الماضية.

كان ميرال قد تعرض للإصابة في بداية الموسم خلال تدريبات الفريق بعد الجولة الأولى أمام العين، وغاب عن الفريق على مدار 3 مباريات أمام النصر والشارقة ودبا الفجيرة، ولعب المدافع السلوفيني حتى الآن 817 دقيقة خلال 10 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

ويجهز الصربي جوران مدرب الفريق، المدافع البديل، الذي سيحل مكان ميرال، خاصة أنه الدفع في المباراتين الماضيتين باللاعب نوفاك فوكفيتش (21 عاماً)، والذي يلعب مع فريق تحت 21 بالنادي، إلا أنه لا يملك خبرة ميرال.

وشهدت مباراتا الفريق أمام شباب الأهلي والعين حالة من الارتباك الدفاعي بسبب الغيابات، سواء للإيقاف أو الإصابة، وسيفقد الفريق جهود محمد إسماعيل مدافع الفريق في مباراة النصر المقبلة في الدوري بسبب الطرد المباشر في مباراة شباب الأهلي وغاب عن مباراة العين.