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ميسي: كأس العالم نادتني ولم أتردد في تلبية النداء

ميسي: كأس العالم نادتني ولم أتردد في تلبية النداء
30 يناير 2023 23:47

بوينوس أيرس (أ ف ب) 
قال الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي المتوج بلقب مونديال قطر 2022، إنه شعر أن كأس العالم "نادتني"، بعدما قاد بلاده الى اللقب الثالث في تاريخها.
قال في حديث مع إذاعة أوربانا بلاي التي تتخذ من بوينوس أيرس مقرًا لها "كأس العالم نادتني، قالت لي تعال وخذني، لأنه الآن بإمكانك أن تلمسني. رأيتها تلمع في هذا الاستاد الرائع "لوسيل" ولم أتردد عندما قررت تقبيلها".
وأقرّ اللاعب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات أنه كان يتمنى أن يتسلم الكأس من مواطنه الراحل الاسطورة دييجو مارادونا، لكن الأخير توفي في عام 2020 من دون أن يتمكن من رؤية الأرجنتين تحقق لقبها الثالث في تاريخها والأول منذ الاخير بقيادته في 1986.
قال لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في هذا الصدد: "كنت سأكون سعيدًا لو سلّمني دييجو الكأس، حتى يتمكن على الأقل من رؤية الأرجنتين تتوج باللقب. لقد أحب المنتخب كثيرًا. من فوق، منحني القوة، مثل الكثير من الناس الذين يحبونني".
وتابع مهاجم برشلونة الاسباني السابق "فزت بكأس العالم بعد العديد من المعاناة في مباريات نهائية خسرناها".
حقق منتخب "التانجو" الفوز عل حساب فرنسا بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادل 3-3 في الوقتين الإصلي والإضافي.
في مسيرته، خسر ميسي نهائي مونديال 2014 وثلاث مباريات نهائية في كوبا أميركا قبل أن يحقق لقب نسخة 2021.
وأردف ابن الـ35 عامًا "حسنًا، لم يبق أي شيء، فزت بكل شيء مع المنتخب وبرشلونة وعلى الصعيد الفردي".

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