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الرياضي

روبرتسون: المونديال سر تدهور مسيرة ليفربول

روبرتسون: المونديال سر تدهور مسيرة ليفربول
30 يناير 2023 23:21

لندن (د ب أ)

اعترف الاسكتلندي أندي روبرتسون مدافع ليفربول، بأن مسيرة فريقه الإنجليزي تدهورت منذ استئناف الموسم عقب فترة التوقف التي تزامنت مع مونديال قطر 2022.
وفاز ليفربول مرة واحدة فقط خلال ست مباريات خاضها على مستوى كافة المسابقات منذ بداية العام الجديد، كما خرج من كأس الاتحاد الإنجليزي على يد برايتون. 

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وقال الظهير الأيسر روبرتسون لمحطة «أي تي في»: «الأمر مخيب للآمال تماماً، اعتقدت أنها مباراة ملائمة في الكأس، في النهاية كل فريق لاحت له فرص». وأضاف «نحن أفضل قليلاً عما كنا عليه قبل أسبوعين، ولكن في النهاية خرجنا من الكأس، الأمر محبط للغاية».
وأشار قائد منتخب اسكتلندا: «ينبغي علينا أن نبدأ الفوز بالمباريات، من السهل الحديث، لكن من الصعب التصحيح، هذا الموسم ليس جيداً بشكل كافٍ بالنسبة لنا، أردنا بداية جديدة مع بداية العام، لكننا ظهرنا بشكل أسوأ». وختم بالقول «أشعر بالأسف للجماهير، لقد كانت مذهلة ونحن أحبطناها مجدداً».

ليفربول
أندي روبرتسون
برايتون
كأس الاتحاد الإنجليزي
كأس العالم 2022
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