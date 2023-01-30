الشارقة بطلاً لدورة كرة الصالات

الشارقة (الاتحاد)

تُوج فريق نادي الشارقة بطلاً لدوري كرة قدم الصالات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه في إياب النهائي على مضيفه البطائح بنتيجة 8-2. وانتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة برباعية تقاسم على تسجيلها فيتور سيلفا وميجويل كينجي. وشهد الشوط الثاني تسجيل 6 أهداف، بينها هدفين للبطائح سجلهما دانيل نيتو ورباعية للشارقة تبادل على تسجيلها فيتور سيلفا «هدفين» وإيجور فريتاس وميجويل كينجي. وكان الشارقة فاز في لقاء الذهاب بركلات الترجيح 3-1، وبعد نهاية المباراة توج عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أبطال الشارقة بأول لقب في دوري كرة قدم الصالات، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وعدد من مسؤولي الناديين ولجنة كرة قدم الصالات.