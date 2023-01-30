عمومية غير عادية لـ «عربي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي اجتماعها غير العادي الأحد المقبل، حيث تستعرض في هذا الاجتماع الذي دعت إليه الاتحادات الوطنية الأعضاء ويعقد بتقنية الاتصال المرئي بنداً مهماً ووحيداً يتعلق بالهوية والشعار الجديد للاتحاد الذي يحمل شكلاً ومضموناً وألواناً جديدة ومتطورة، وتهدف إلى بث روح التحدي والتحديث وسرعة الإنجاز ومواكبة المستجدات لخدمة اللعبة والمهتمين بها من لاعبين وإداريين ومحترفين وهواة.

وقد سبق عرضه على مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد في ديسمبر الماضي بالإمارات على هامش البطولات العربية لدراجات الطريق وذوي الاعاقة والجبلية، حيث وافق عليه وقرر رفعه للجمعية العمومية للاتحاد للمصادقة عليه، وأبلغت الأمانة العامة للاتحاد كل الاتحادات العربية الأعضاء بالمشاركة في هذا الاجتماع.