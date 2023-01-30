4 مباريات تدشن ثمن نهائي «الكأس الأغلى»

معتصم عبدالله (دبي)

تنطلق اليوم مباريات الدور ثمن النهائي «الـ 16» للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة» لموسم 2022-2023، في نسختها الـ 46، بإقامة 4 مباريات تتصدرها مواجهة الشارقة «حامل اللقب» أمام ضيفه النصر، فيما يستضيف الإمارات شباب الأهلي في رأس الخيمة، ويحل عجمان ضيفاً على الحمرية، ويستقبل الظفرة بني ياس.

وتستكمل مباريات «ثمن النهائي»، غداً «الأربعاء»، بمواجهات خورفكان والعين على استاد صقر بن محمد القاسمي، جلف أف سي والجزيرة على استاد محمد بن زايد، اتحاد كلباء والبطائح على ملعب «النمور»، والفجيرة والوصل في معقل «الذئاب».

وأقيمت 15 مباراة في الدور الأول لنسخة الموسم الحالي للكأس الأغلى، والتي شهدت مشاركة استثنائية لأندية دوري الدرجة الأولى في «دور الـ 32»، بعد تغيير نظام البطولة وإلغاء التصفيات التمهيدية لأندية الهواة لتلعب بصورة مباشرة في الدور الأول للمرة الأولى منذ موسم 2010- 2011.

وتجنبت أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، مفاجآت «الدور الأول»، بعدما نجح 11 من أصل 13 نادياً التأهل إلى «ثمن النهائي»، لتنضم إلى الشارقة «حامل اللقب» والمتأهل مسبقاً، فيما مثل خروج الوحدة ودبا الاستثناء الوحيد بخسارة «العنابي» أمام نظيره شباب الأهلي 0-1 في أبرز مواجهات الدور الأول، ودبا أمام العين 0-4.

وتأهلت في المقابل 4 أندية من أصل 17 لدوري الدرجة الأولى، إلى دور الستة عشر بالفوز في المواجهات المباشرة أمام المنافسين من «دوري الهواة»، وضمت الإمارات بتخطيه عقبة منافسه الرمس بالفوز 5-0، والفجيرة على حساب حتا 2-1، والحمرية أمام التعاون 2-1، وجلف اف سي بفوزه على فرسان هسبانيا 2-0.

وتتركز الأنظار في انطلاق الدور «ثمن النهائي» على مواجهة الشارقة أمام ضيفه النصر، حيث يدشن «الملك» رحلة الدفاع عن لقب نسخة الموسم الماضي أمام ضيفه «العميد»، الذي بدأ في استعادة بعضاً من مستواه الجيد في آخر جولتين في الدوري، بالتعادل أمام مضيفه الشارقة بالذات 1-1 في «الجولة 13»، قبل الفوز على الظفرة 1-0 في «الجولة 14».

ويعول الشارقة، الذي لم يعرف طريق الفوز في آخر 5 مباريات على ملعبه في الدوري منذ آخر انتصار أمام خورفكان 3-0 في الجولة الرابعة، على اكتمال صفوفه مع عودة حارسه الأساسي عادل الحوسني، الغائب عن مباراة شباب الأهلي 0-0 في الجولة الماضية بداعي الطرد، فيما يعزز تألق الثنائي عادل تاعرابت وتوزي من حظوظ «الأزرق».

ويحتضن ملعب الإمارات في رأس الخيمة، مواجهة «الصقور» المتصدر الحالي لترتيب «دوري الدرجة الأولى» برصيد 38 نقطة بنهاية «الجولة 19»، أمام ضيفه شباب الأهلي متصدر ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 29 نقطة من 14 مباراة، حيث تميل كفة الأفضلية على الورق لصالح «الفرسان»، رغم صعوبة المهمة.

ويستقبل الحمرية على ملعبه في «الإمارة الباسمة»، ضيفه عجمان في مواجهة منتظرة، كونها الأولى في تاريخ لقاءات الفريقين على صعيد «البطولة الأغلى» منذ موسم 2007-2008، والتي انتهت بتفوق «البرتقالي» 3-2 ضمن الدور الأول.

ويتسلح «أصحاب الأرض» بأفضلية نتائجه في «دوري الأولى»، بعدما حقق أربعة انتصارات في مبارياته الأربع الأخيرة ليرتقي إلى المركز الخامس بـ 30 نقطة، في المقابل يأمل «البرتقالي» النجاح في إقصاء ممثل ثاني لأندية الأولى بعد تفوقه على العربي 3-0 في الدور الأول.

ويلتقي على «ستاد حمدان بن زايد» الظفرة بضيفه بني ياس في «لقاء ناري» تشعله رغبة تعويض نتائج الفريقين على صعيد الدوري، حيث يحتل «الفارس» المركز قبل الأخير برصيد 7 نقاط، مقابل 18 لـ«السماوي» صاحب المركز التاسع، وكان الظفرة تخطى بينونة 3-0، فيما تغلب بني ياس على مصفوت 2-1 في الدور الأول للبطولة الأغلى.

«الإضافية» و«الترجيحية» لحسم التأهل

تُحسم مباريات البطولة، التي تنتهي بالتعادل في أوقاتها الأصلية، بخوض شوطين إضافيين قبل اللجوء إلى ركلات الترجيح في حال استمرار التعادل، وذلك حسب لائحة البطولة في الأدوار الـ32 والـ16، وربع النهائي، والتي تُلعب بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة، فيما يُلعب الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى مباراة النهائي، التي تطبق فيها قاعدة ركلات الترجيح بصورة مباشرة دون اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين حال التعادل.