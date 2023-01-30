نادال يهنئ بإنجاز ديوكوفيتش

برلين (د ب أ/ستاتس بيرفورم)

قدم نجم التنس الإسباني رافاييل نادال التهنئة للنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بعد "إنجازه المذهل" بمعادلة الرقم القياسي لنادال إثر فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

وتغلب ديوكوفيتش على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في نهائي بطولة أستراليا أمس، ليعزز رقمه القياسي في البطولة بإحراز لقبها للمرة العاشرة، ويقتسم مع نادال الرقم القياسي لبطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى على مستوى فردي الرجال برصيد 22 لقباً لكل منهما.

وعاد ديوكوفيتش أيضاً إلى صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، إثر تغلبه في النهائي أمس على تسيتسيباس 6 / 3 و7 / 6 (7 / 4) و7 / 6 (7 / 5).

ويتطلع كل من ديوكوفيتش ونادال إلى الانفراد بالرقم القياسي عبر بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) المقررة في مايو ويونيو المقبلين.

ويغيب نادال عن الملاعب لنحو ثمانية أسابيع، بسبب إصابة في الفخذ تفاقمت خلال المباراة التي خسرها أمام ماكنزي مكدونالد في الدور الثاني ببطولة أستراليا.

وذكر نادال عبر تطبيق إنستجرام :"إنجاز مذهل لديوكوفيتش، الكثير من التهاني لك ولفريقك!. تستحقها، ولتستمتع." ولا تزال النجمة السابقة الأسترالية مارجريت كورت تنفرد بالرقم القياسي لبطولات "جراند سلام" على مستوى فئتي فردي الرجال وفردي السيدات، برصيد 24 لقباً وتليها النجمة الأميركية سيرينا وليامز برصيد 23 لقباً.