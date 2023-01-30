نوتشي: ليس لدينا الوقت للاستمتاع بالنجاح

برلين (د ب أ)



قال روبين نوتشي مدافع فريق يونيون برلين الألماني لكرة القدم، إن الفريق ليس لديه الوقت للاستمتاع بما حققه من نجاح حتى الآن في الموسم الحالي، وذلك في ظل ازدحام جدول المباريات.

وقال نوتشي، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة أمام فولفسبورج غداً الثلاثاء في كأس ألمانيا: «كي أكون صادقاً، يجب أن أقول إن الجدول مزدحم إلى حد ما، حيث يجب عليك اللعب كل ثلاثة أيام». ويحتل يونيون برلين المركز الثاني في الدوري الألماني «بوندسليجا» بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ، كما يتنافس في الدوري الأوروبي، حيث يلتقي أياكس الهولندي في 16 فبراير المقبل.

وقال نوتشي، إن الأمور تسير بشكل سريع للغاية بالنسبة ليونيون برلين، لكنه أضاف أن ذلك: «ربما يكون أمراً جيداً».

وأضاف: «التركيز دائما ما يكون على المباراة التالية. ربما تكون هذه عبارة دارجة بالنسبة للكثيرين، لكنها أمر حقيقي بالنسبة لنا».

ومن جانبه، قال أورس فيشر المدير الفني لفريق يونيون برلين، إنه لا يتوقع تأثر فولفسبورج نفسياً بالهزيمة التي تعرض لها أمام فيردر بريمن 1 / 2 أمس الأول السبت.

وأضاف: «هم يؤدون بشكل رائع في الوقت الحالي، ستكون مباراة صعبة». وتابع المدرب أنه نظراً للعمل الجيد الذي يقدمه يونيون برلين في الموسم الحالي حتى الآن، تتزايد الضغوط على الفريق، مؤكداً: «علينا التعامل مع مثل هذه المواقف».