كأس إسبانيا يجدد معارك البارسا والريال

مدريد(أ ف ب)

يلتقي الغريمان ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، فيما يتواجه أتلتيك بلباو مع أوساسونا، وفق ما أسفرت القرعة الاثنين.

يحل النادي الكتالوني على ريال مدريد ذهابًا قبل أن يتوجه الأخير الى كامب نو إيابًا.

بلغ فريق العاصمة المربع الأخير بعد فوزه على غريمه وجاره أتلتيكو 3-1 بعد التمديد في ربع النهائي، فيما تفوق برشلونة 1-0 على ريال سوسييداد.

قال المدير الرياضي لبرشلونة الهولندي جوردي كرويف بعد القرعة "إنها مباراة كبيرة، ليس فقط في كأس الملك، بل أيضًا مباراة كبيرة للعالم".

وأكد كرويف أن التتويج بالكأس السوبر الإسبانية على حساب ريال مدريد (3-1) في العاصمة السعودية الرياض في وقت سابق من الشهر الحالي، بات خلف الفريق.

قال في هذا الصدد "نبدأ من الصفر وستكون معركة رائعة".

أما أتلتيك بلباو الذي بلغ نصف النهائي في المسابقة للموسم الرابع تواليًا، فتأهل الى المربع الاخير هذا العام على حساب فالنسيا 3-1.

أما أوساسونا فقد أقصى إشبيلية بفوه عليه 2-1 بعد التمديد.

ويتعارض سفر ريال مدريد إلى المغرب الأسبوع المقبل للمشاركة في كأس العالم للاندية مع المواعيد التقليدية لنصف نهائي الكأس ما اضطر المنظمين الى إعادة الجدولة.

تقام مبارتا الذهاب في 28 فبراير والأول أو الثاني من مارس، والإياب بين الرابع والسادس من أبريل.

يستضيف ملعب لا كارتوخا النهائي في 6 مايو.