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الرياضي

بايرن يضم مدافع السيتي

بايرن يضم مدافع السيتي
30 يناير 2023 18:45

ميونيخ (د ب أ)
كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سيضم المدافع البرتغالي جواو كانسيلو من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنظام الإعارة. 

وأفادت بوابة "ذا أتلانتيك" الإلكترونية بأن العقد يتيح لبايرن إمكانية أن شراء اللاعب الدولي 28 عاماً في الصيف المقبل. 

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ويرتبط كانسيلو مع مانشستر سيتي بعقد يستمر حتى 2027.
وكان كانسيلو الذي لعب في صفوف مانشستر في مركز المدافع الأيسر والمدافع الأيمن، واجه وضعاً صعباً في الأسابيع الأخيرة تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا، الذي لم يستعن به على الإطلاق في المباريات الأخيرة، وذلك بعد أن كان يدخل بشكل منتظم ضمن التشكيل الأساسي حتى فترة التوقف استعداداً لبطولة مونديال قطر 2022.
وكان كانسيلو انتقل إلى مانشستر سيتي في عام 2019 قادماً من يوفنتوس، في صفقة بلغت قيمتها وفقاً لتقديرات 65 مليون يورو وتوج مع مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي في موسمي 2021 و2022.
يذكر أن بايرن أصبح في حاجة إلى تعزيز خط الدفاع بعد الغياب الطويل للاعبه لوكاس هيرنانديز "بسبب إصابته بتمزق الرباط الصليبي"، فضلاً عن غياب المغربي نصير مزراوي لبضعة أسابيع أخرى، بسبب إصابته بالتهاب في غشاء التامور. 

كما ثارت تكهنات بشكل متكرر حول احتمال رحيل الفرنسي بنيامين بافار في الصيف المقبل، والذي يرتبط مع النادي بعقد حتى 2024.

مانشستر سيتي
بايرن ميونيخ
الدوري الإنجليزي
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