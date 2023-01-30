قطر تمدد صلاحية بطاقة «هيا» المونديالية لمدة عام

الدوحة (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن تمديد صلاحية بطاقة "هيا" للمشجعين والمنظمين، التي كان معمول بها خلال كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي أقيمت في قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر الماضيين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشرته اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم السماح لحاملي بطاقة "هيا" من الزوار بدخول دولة قطر اعتباراً من اليوم وحتى 24 يناير 2024. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي وفقاً لمجموعة من الضوابط تشمل إثبات حجز فندقي مؤكد، أو إثبات استضافة من قبل الأهل أو الأصدقاء صادر من منصة هيا، وألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن ثلاثة أشهر، إلى جانب الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة، وتذكرة سفر "ذهاب وعودة".

وأوضح البيان أن بطاقة هيا تتيح لحاملها من الزوار، وفقا لهذا التمديد، استخدام خدمة "هيا معي" للتقديم لثلاثة من أفراد العائلة أو الأصدقاء لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة "هيا"، والدخول والخروج من وإلى البلاد لمرات متعددة.

وأضافت الوزارة أن تلك الشروط تنطبق على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة، والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر.