أدني فان بطلاً للمرحلة الرابعة من طواف الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت اليوم، المرحلة الرابعة من طواف الشارقة الدولي الثامن للدراجات، الذي يقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

شهد السباق، وشارك في تتويج الفائزين في استراحة السحب بخورفكان، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الدراجات، عبدالملك جاني، الدكتور سهيل علي النقبي مدير غرفة تجارة وصناعة الشارقة بخورفكان، ومحمد مراد ممثل مصرف الشارقة الإسلامي، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالله سلطان الحمادي وعبدالله سلطان الدح وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي.

وجاء أدني فان من فريق روجاي في المكز الأول، وحصل على الميدالية الذهبية، وفي المركز الثاني، جاء أريا فونزافاس من فريق روجاي وحصل على الميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث رودولف ريمخي من فريق ألماتي، وحصل على الميدالية البرونزية.

أما بالنسبة لقصمان التميز، فقد حصل أدني فان إنجيلين من فريق روجاي على القميص الأصفر لأفضل زمن برعاية مصرف الشارقة الإسلامي، ونال رودولف ريمخي من فريق ألماتي القميص الأخضر لأفضل نقاط بمعدل السرعة برعاية غرفة وتجارة وصناعة الشارقة، بينما فاز أيمن شيدي من فريق ترينجانو بالقميص الأحمر لبطل صعود المرتفعات برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وفاز رودولف ريمخي من فريق ألماتي بالقميص الأبيض لأفضل زمن في الترتيب العام للشباب، برعاية مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أما عبدالله جاسم من منتخب الإمارات، فقد فاز بقميص علم الإمارات لأفضل زمن للترتيب العام لفئة المواطنين برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

ويسدل الستار غداً «الثلاثاء»، على فعاليات النسخة الثامنة لطواف الشارقة الدولي بإقامة المرحلة الخامسة والأخيرة «سفاري الشارقة»، وتنطلق من أمام السفاري بالذيد لمسافة 72،3 كلم وصولاً إلى نقطة الختام أمام مسجد النور.