اختتام كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم الأخير من منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز بنسختها العاشرة في أبوظبي، تألق البلجيكية كلوي فرانكن عبر تقديمها أداءً رائعاً لتتوج بفئة الجائزة الكبرى برعاية لونجين، في منتجع الفرسان الرياضي الدولي.

توج الفائزين معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الفروسية والسباق رئيس الإنتربول، وعارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

حصدت البلجيكية كلوي فرانكن بالفرس«EMIR DE VY» الجائزة الكبرى من فئة CSI2 بارتفاع حواجز بلغ 145 سم، وسجلت أسرع زمن وقدره 74.67 ثانية في الجولة الأولى، و36.87 ثانية في القفز، وجاءت الفرنسية إيناس جولي، وسيلين شونبروت بالفرس دي أزيفيد من بلجيكا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وقالت كلوي: «أشعر بالفخر لمشاركتي في النسخة العاشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، وتحقيق الفوز بالكأس الذهبي لسباق الجائزة الكبرى. إنها المرة الأولى التي أتنافس فيها على أرض الإمارات، وتعتبر مشاركتي الأولى ضمن بطولات نسائية فقط».

وتابعت: «تواكب البطولة بتنظيمها ومستوى المنافسة فيها البطولات العالمية التي شاركت فيها، حاولت تكريس خبراتي التي حصدتها على امتداد مسيرتي خلال 20 عاماً، وأعترف أني ارتكبت بعض الأخطاء التي حاولت تجاوزها وإصلاحها، لأحظى بالفوز بالجائزة الكبرى».



وتوجت الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، والدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الفائزين في فئة CSIYH1 التي نالت فيها المتسابقة الإماراتية نادية عبد العزيز تريم بالفرس «جابريل سولجيور» اللقب للخيول من عمر7 أعوام وارتفاع 130 سم، متفوقة على السوري صبري بادنجكي، وحميد عبد الله خليفة المهيري من دولة الإمارات في هذه الفئة.

كما سطر الفوز في المنافسات كل من ريم محمد المازمي من الفئة الوطنية، وتصدرت شام الأسد من سوريا فئة CSIL2 خلال الجولتين. وضمن فئة CSIY-A حصد عمر عبد العزيز المرزوقي الصدارة مرة أخرى، ليحرز ثاني انتصار له في النسخة العاشرة من البطولة، كما نال الفارس البلجيكي تييري جوفينت الكأس الذهبي ضمن فئة الخيول بعمر 6 سنوات وبارتفاع حواجز 125 سم.

وصرحت الفائزة ريم عن الفئة الوطنية: «فخورة بالنتائج التي استطعت تحقيقها، إذ شكلت الفترة التي سبقت السباق تحدياً كبيراً بالنسبة لي، تدربت بشكل متواصل وبجد لتحقيق الفوز، وكان لنادي الشارقة للفروسية والسباق دور أساسي في دعمي خلال مسيرتي التي امتدت على مدار خمس سنوات، أشعر بالامتنان لما وصلت إليه اليوم، كنت واثقة أننا سنعود مكللين بالفوز، وسيلبس حصاني ثوب المنتصرين، وأخبرت أهلي وأصدقائي بذلك، واستطعنا معاً تحقيق الفوز».

شارك في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز لعام 2023، مشاركة أكثر من 330 حصاناً وأكثر من 300 متسابق من الأسماء اللامعة في مختلف أنحاء العالم، وجرت المنافسات ضمن ست فئات مقسمة على 20 شوطاً. بلغ إجمالي قيمة الجوائز 800 ألف درهم إماراتي، لتسجل أعلى قيمة خلال تاريخ المنافسات وذلك احتفاءً بالنسخة العاشرة.

ومن أبرز الدول الـ 34 المشاركة التي مثلها المتسابقون في المنافسات الإمارات، السعودية، عمان، مصر، بريطانيا، الولايات المتحدة الأميركية، الهند، جنوب أفريقيا، الصين.

وتعاونت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية مع عدد من الجهات الرئيسية لإطلاق البطولة، وبدعم من شركاء الحدث البلاتينيين لونجين، ومجلس أبوظبي الرياضي، كما ضمت القائمة الشركاء الاستراتيجيين الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الفروسية والسباق، وأما الشريك الرئيسي للبطولة فكان مركز أبوظبي للصحة العامة، وإلى جانب شركة اتصالات الشريك للاتصال، وياس الشريك الإعلامي الرسمي، وبنك أبوظبي التجاري الشريك المصرفي الحصري، وإستبطلات الشراع الشريك الذهبي، ومياه العين المزود الرسمي للمياه، وجمعية الإمارات للخيول العربية وشرطة أبوظبي الشركاء الداعمين للبطولة.



أمنيات الهاجري: منصة لتطوير نجوم المستقبل



صرحت الدكتورة أمنيات الهاجري، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية:«نحن سعداء بمستوى الأداء العالي الذي شهدته حلبة منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز على مدار الأيام الأربعة، والتي تعتبر منصة ذات دور كبير في تطوير الرياضة وتمكين المشاركين من مختلف الأعمار والجنسيات ليصبحوا من أفضل المتسابقين في المستقبل».

وتابعت:«تنحصر مهمتنا الأساسية في تشجيع المشاركة بالفعاليات الرياضية، وتوفير فرص متساوية للأفراد الراغبين بالمشاركة واكتساب الخبرة، التي تدعم مسيرتهم في المستقبل. يسعدني الإقبال اللافت للنظر من المتسابقين لخوض غمار هذه المنافسة المشوقة».

واختتمت:«نلتزم بدعم تطوير رياضة الفروسية وقفز الحواجز، لضمان بيئة كفؤة يتنافس في رحابها الفرسان ضمن أفضل البطولات في العالم، ونتطلع بشوق لاستضافة نسخة العام القادم 2024.»







أبطال

ريم محمد المازمي «الفئة الوطنية»

عمر عبد العزيز المرزوقي فئة CSIY-A

تييري جوفينت كأس فئة الخيول بعمر 6 سنوات